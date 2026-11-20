JawaPos.com – Terpilihnya Robert Pattinson sebagai pemeran James Bond atau 007 berikutnya mendapat beragam tanggapan dari sejumlah aktor ternama Hollywood.

Kabar tersebut turut menarik perhatian para bintang yang pernah terlibat dalam waralaba James Bond maupun aktor yang mengenal perjalanan karier Pattinson.

Beberapa aktor yang menunjukkan dukungan untuk Pattinson diantaranya Ralph Fiennes, Brad Pitt, George Lazenby, dan Robert Eggers setelah Pattinson diumumkan sebagai penerus Daniel Craig, seperti dilansir dari laman The Guardian pada Jum'at (20/11).

1. Brad Pitt

Aktor Brad Pitt memberikan respons positif terhadap terpilihnya Robert Pattinson sebagai pemeran James Bond berikutnya. Saat mempromosikan film terbarunya, The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, Pitt memuji kemampuan Pattinson dalam menentukan pilihan peran yang menarik sepanjang kariernya. Ia bahkan melontarkan candaan dengan menawarkan dirinya untuk memerankan tokoh antagonis dalam film Bond 26.

2. Ralph Fiennes

Ralph Fiennes turut memberikan tanggapan atas penunjukan Robert Pattinson sebagai penerus Daniel Craig dalam waralaba James Bond. Aktor yang pernah memerankan Gareth Mallory atau M dalam Skyfall, Spectre, dan No Time to Die tersebut mengaku masih memiliki keterikatan dengan sosok Craig sebagai 007. Meski demikian, Fiennes menilai Pattinson merupakan aktor berbakat dan yakin dirinya mampu menjalankan peran ikonis tersebut dengan baik.

3. George Lazenby

Mantan pemeran James Bond, George Lazenby, menyampaikan ucapan selamat kepada Robert Pattinson melalui unggahan di media sosial. Lazenby yang memerankan 007 dalam film On Her Majesty’s Secret Service pada 1969 menyambut Pattinson sebagai anggota baru dalam kelompok eksklusif pemeran James Bond. Ia juga berpesan agar Pattinson menikmati pengalaman tersebut dan mengingatkan adanya berbagai momen unik selama memerankan karakter ikonis itu.

4. Robert Eggers