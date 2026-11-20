JawaPos.com – Christopher Nolan melontarkan candaan mengenai karakter Robert Pattinson dalam film The Odyssey yang dinilainya akan menjadi James Bond paling pengecut.

Dilansir dari laman People pada Jum'at (20/11), Candaan tersebut disampaikan saat sesi tanya jawab bersama sutradara Steven Spielberg dalam pemutaran film di Director’s Guild of America, West Hollywood.

Momen tersebut terjadi setelah Pattinson diumumkan sebagai pemeran James Bond berikutnya untuk menggantikan Daniel Craig yang terakhir kali memerankan agen 007 dalam No Time to Die (2021).

Dalam The Odyssey, Pattinson memerankan Antinous, seorang bangsawan yang berusaha merebut takhta Odysseus, karakter yang diperankan Matt Damon.

Antinous diceritakan mengalami nasib tragis dalam adegan pertarungan klimaks ketika berhadapan langsung dengan Odysseus, sehingga Nolan menjadikannya bahan candaan terkait peran baru Pattinson sebagai agen rahasia Inggris.

Nolan bahkan menggambarkan Antinous sebagai sosok yang hanya duduk santai di sudut dan menyaksikan pertarungan, berbeda dengan Damon serta Tom Holland yang disebutnya sebagai atlet luar biasa.

Candaan Nolan muncul setelah Spielberg memuji koreografi adegan pertarungan dalam film tersebut dan menyebut pekerjaan koordinator aksi George Cottle sebagai sesuatu yang fenomenal.

Spielberg kemudian menanggapi lelucon Nolan dengan mempertanyakan apakah karakter Antinous turut memengaruhi pemilihan Pattinson sebagai James Bond.