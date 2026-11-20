JawaPos.com - Penjahat dapat ditemukan dan melakukan aksinya dimana saja, kapan saja, serta kepada siapa saja. Ada kejahatan yang dilakukan secara impulsif, sehingga pelakunya tidak dapat mempersiapkan diri. Lalu ada penjahat yang sangat profesional terhadap seninya, ia dapat lolos dari pencarian polisi.

Kepolisian suatu negara atau area yang memiliki prestasi tinggi akan kemampuan memecahkan kasus kemungkinan juga memiliki arogansi dan ego. Akibatnya mereka dapat tidak bisa bekerja sama dengan orang-orang diluar instansi.

Padahal, dalam beberapa kasus, kepolisian akan membutuhkan bantuan dari orang-orang sipil. Terutama dalam proses penyelidikan dalam penyamaran.

Tokyo, kota metropolitan Jepang, dilanda ketakutan karena terjadi tiga pembunuhan. Polisi menyimpulkan bahwa ini adalah pembunuhan berantai korban acak, tapi polisi sangat yakin bahwa mereka berhubungan.

Mereka juga yakin bahwa akan ada pembunuhan keempat yang terjadi di Hotel Cortesia, sebuah hotel mewah di Kota Tokyo. Karena itu, Kepolisian Tokyo meminta kerja sama dengan manajemen hotel tersebut.

Kepala tim investigator memutuskan bahwa cara terbaik untuk memecahkan kasus ini adalah melakukan misi penyamaran. Sehingga ia menugaskan separuh anggota timnya menyamar sebagai staf dan karyawan hotel.

Salah satunya adalah Detektif Kosuke Nitta (Takuya Kimura) yang ditempatkan di resepsionis lobi. Disana ia akan mendapatkan arahan dari salah satu karyawan terbaik hotel, Naomi Yamagishi (Masami Nagasawa).

Pada awalnya, Naomi dan para karyawan hotel lainnya mengeluhkan pekerjaan tambahan ini. Tapi setelah mereka mengetahui bahwa tamu-tamu mereka bisa berada dalam bahaya, mereka memutuskan untuk bekerja sama sebaik mungkin.

Kosuke memiliki kepribadian yang sangat buruk, terutama dalam bersosialisasi. Sehingga ketika ia ditempatkan di resepsionis, ia sempat menolak. Tapi ketua tim mengetahui bahwa Kosuke juga tidak suka untuk menyerah, sehingga ia malah menantang Kosuke.

Akibatnya, Kosuke mau tidak mau menerima perintah ini dan meminta kerja sama dengan Naomi. Tapi mereka berdua juga sulit untuk membangun kerja sama dengan baik.

Kosuke, sebagai detektif, mencurigai semua orang yang keluar masuk ke dalam hotel. Sedangkan Naomi melihat semua orang yang masuk ke dalam hotel sebagai tamu terhormat.

Salah satu tamu mereka adalah seorang ibu-ibu tua buta yang datang sendirian. Ibu-ibu ini pada awalnya tidak terlihat mencurigakan bagi Naomi, karena ia hanya memikirkan hal-hal baik terhadap tamunya. Tapi ada banyak hal yang menarik perhatian Kosuke.

Kosuke berasumsi bahwa ibu-ibu itu hanya berpura-pura buta. Dan sebagai salah satu tamu baru pada hari itu, tentunya ia dengan cepat masuk ke dalam daftar tersangka.

Tidak hanya itu, Naomi juga sering diminta tolong oleh ibu-ibu tersebut. Bahkan beberapa kali ia menelepon telepon hotel untuk meminta Naomi membantunya.

Naomi juga perlahan-lahan menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh terhadap ibu-ibu tersebut. Seperti bagaimana ia menolak menu yang menggunakan huruf braille, dan betapa sering ia dipanggil masuk ke kamar hotelnya.

Kosuke yang sejak awal mencurigai tamu tersebut, selalu datang ikut dengan Naomi agar Naomi tidak pergi sendirian.

Keesokan paginya, ketika hendak check out, ibu-ibu tersebut mengakui bahwa ia memang hanya berpura-pura buta. Tapi ia datang ke hotel dengan maksud menguji seberapa ramah disabilitas hotel tersebut, karena suaminya yang seorang tuna netra akan datang menginap beberapa hari lagi di hotel tersebut.

Walaupun asumsinya terbukti benar, Kosuke masih merasa curiga terhadap tamu tersebut. Namun, Naomi mengajarinya untuk bersikap optimis terhadap tamu-tamu hotel sekaligus bersosialisasi dengan baik.

Film Masquerade Hotel (2019) ini merupakan adaptasi dari novel misteri karya Keigo Higashino dengan judul yang sama. Film ini juga memiliki sekuel berjudul Masquerade Night (2021) yang juga merupakan adaptasi dari novel karya Higashino pula.

Film ini tidak hanya menyajikan misteri dalam, tapi juga mengajarkan kita untuk bersikap baik karena semua sebab pasti ada akibatnya.