JawaPos.com - Keinginan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga tidak selalu berakhir sesuai harapan. Persoalan tersebut menjadi cerita utama film drama keluarga terbaru, 'Menang untuk Kalah', yang mengangkat tekanan ekonomi rumah tangga hingga jeratan judi online dan pinjaman online.

Film produksi Para Kreator ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 19 November 2026. Ceritanya berpusat pada Bima yang diperankan oleh Surya Saputra, seorang kepala keluarga yang berusaha membahagiakan istri dan kedua anaknya dengan memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga.

Demi memberikan tempat tinggal yang lebih layak, Bima memutuskan membeli rumah di kawasan klaster mewah melalui sistem kredit. Tak hanya itu, ia juga mengganti sejumlah perabotan dan barang lama dengan yang baru. Namun, berbagai cicilan tersebut perlahan menguras tabungan yang dimilikinya.

Baca Juga: PGN Perkuat Infrastruktur dan Ekspansi Pasar Gas Bumi melalui Enam Inisiatif Strategis

Sementara itu, Dewi istri Bima, diperankan oleh Lulu Tobing, serta kedua anak mereka, Reina (Putri Ziani) dan Rako (Ajil Ditto), tidak sepenuhnya memahami kondisi keuangan keluarga. Mereka justru merasa senang dengan berbagai perubahan yang dilakukan Bima.

Kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama. Ketika kondisi keuangan semakin sulit dan berbagai persoalan mulai berdatangan, Bima memilih jalan pintas untuk mendapatkan uang. Ia terjerat judi online yang kemudian memperburuk keadaan finansial keluarganya.

Keputusan Bima tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi, tetapi juga mengancam keharmonisan rumah tangganya. Masalah yang awalnya berusaha ia selesaikan sendiri justru berkembang menjadi persoalan yang harus ditanggung seluruh anggota keluarga.

Film ini turut menyoroti bagaimana kurangnya keterbukaan mengenai kondisi keuangan dapat memengaruhi hubungan dalam keluarga. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga kebahagiaan orang-orang terdekat dapat berubah menjadi beban ketika tidak diimbangi dengan pertimbangan finansial yang matang.

Film 'Menang untuk Kalah' ini disutradarai oleh Hasto Broto dengan skenario yang ditulis Jujur Prananto. Nama Jujur dikenal melalui sejumlah karya perfilman Indonesia, di antaranya 'Ada Apa dengan Cinta?' dan 'Petualangan Sherina'.

Baca Juga: PGN Perkuat Infrastruktur dan Ekspansi Pasar Gas Bumi melalui Enam Inisiatif Strategis

Selain pemain utama yang sudah disebutkan, film ini juga menghadirkan Yessy Gusman, Tike Priatnakusumah, Beddu Tohar, Djaitov Tigor, serta Allesandrio Reinhard Karamoy.

Melalui kisah keluarga Bima, film ini menghadirkan gambaran tentang konsekuensi keputusan finansial yang diambil tanpa perhitungan matang. Ceritanya juga mengingatkan bahwa persoalan ekonomi dalam keluarga membutuhkan keterbukaan dan komunikasi, bukan sekadar upaya mencari keuntungan secara instan.