JawaPos.com - Aktri Mawar de Jongh kembali hadir di layar lebar melalui film drama komedi terbaru berjudul People Pleaser. Dalam film produksi LYTO Pictures tersebut, Mawar memerankan Karina, seorang perempuan yang kesulitan menolak permintaan orang lain dan kerap mengesampingkan kepentingan dirinya sendiri.

Film yang disutradarai Bobby Prasetyo ini mengangkat fenomena 'People Pleaser' yakni kecenderungan seseorang untuk terus berusaha menyenangkan orang lain meskipun harus mengorbankan kebutuhan pribadi. Kisahnya dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama bagi mereka yang sering merasa tidak enak untuk berkata tidak.

Karina digambarkan sebagai sosok yang selalu berusaha hadir bagi orang-orang di sekitarnya. Ia rela mendengarkan curahan hati sahabat hingga larut malam dan memenuhi berbagai permintaan rekan kerja, termasuk hal-hal kecil seperti menjadi perantara untuk membelikan makanan.

Kebiasaan tersebut membuat Karina sering lupa memberikan waktu dan perhatian kepada dirinya sendiri. Di balik sikapnya yang selalu mengiyakan permintaan orang lain, ia harus menghadapi persoalan tentang batasan diri dan keberanian menentukan kebahagiaannya sendiri.

Selain Mawar, film ini turut dibintangi oleh Ardit Erwandha, Ummi Quary, Fatih Unru, Vonny Cornellya, Cut Mini, Amel Carla, Surya Saputra, Taskya Namya, Marcella Daryanani, Femi Maringka, Fajar Nugra, Sadana Agung, dan Arif Alfiansyah.

Melalui perpaduan drama dan komedi, People Pleaser menghadirkan cerita tentang hubungan sosial, keluarga, serta kesulitan seseorang dalam menetapkan batasan. Film ini juga menyoroti bahwa mengatakan tidak bukan berarti mengabaikan orang lain, melainkan bagian dari upaya menghargai kebutuhan diri sendiri.

Film People Pleaser ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 19 November 2026.