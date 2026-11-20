JawaPos.com - Film Menang Untuk Kalah: Judi Awal Kehancuran digarap oleh sutradara Hasto Broto dengan naskah skenario ditulis oleh Jujur Prananto.

Film ini dibintangi Surya Saputra dan Lulu Tobing. Selain itu, juga diperkuat oleh sejumlah pemain yaitu Ajil Ditto, Putri Ziani, Yessy Gusman, Tike Priatnakusumah, Beddu dan lain-lain.

Film Menang Untuk Kalah juga menghadirkan sekitar 16 lagu soundtrack untuk membangun suasana dan menambah kekuatan dalam cerita. Beberapa lagu diantaranya berjudul Judi, Kalah Telak, Lelah Hati, Ku Ingin Menjagamu, Dewi, Tersisa Sesal, Hancur Lebur, Belahan Jiwaku, Sang Pemenang, Tak Ada Aku, hingga Hidup Enggan Mati Tak Mau.

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Film ini menceritakan tentang Bima (Surya Saputra) yang memiliki keinginan besar untuk memberikan kehidupan yang terlihat lebih baik bagi keluarganya. Ia membeli rumah di kawasan klaster mewah, melengkapi hunian dengan berbagai perabotan baru, hingga mengganti sejumlah barang yang sebenarnya belum dibutuhkan.

Sayangnya, semua keputusan tersebut tidak sejalan dengan kondisi keuangannya. Cicilan yang terus berjalan membuat penghasilan Bima kewalahan. Uang untuk kebutuhan rumah tangga dan tabungan pun terkuras demi memenuhi kewajiban pembayaran.

Di sisi lain, Dewi (Lulu Tobing), istri Bima, tidak mengetahui sepenuhnya kondisi keuangan suaminya. Ia justru merasa bahagia dengan berbagai perubahan yang dilakukan Bima.

Kedua anak mereka, Reina (Putri Ziani) dan Rako (Ajil Ditto), juga bangga melihat ayahnya mampu memberikan fasilitas baru bagi keluarga.

Namun, kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama. Berbagai persoalan datang dan membuat kehidupan keluarga Bima berubah drastis.

Dalam kondisi terdesak, Bima mengambil keputusan yang semakin memperburuk keadaan. Ia mencoba peruntungan melalui judi online dengan harapan bisa mendapatkan uang untuk menutup berbagai masalah.

Namun, harapan tersebut justru berujung petaka. Bima semakin terjerat utang dan kehilangan kendali atas hidupnya.

Konflik keluarga pun semakin tajam. Dewi akhirnya memilih meninggalkan rumah dan mengungsi ke kediaman ibunya bersama Reina. Sementara itu, Rako tetap mendampingi sang ayah.

Eyang Lastri (Yessy Gusman) yang melihat perubahan tersebut mulai bertanya-tanya mengenai persoalan yang sebenarnya sedang dihadapi keluarga anaknya.