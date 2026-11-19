JawaPos.com - Tampil anggun, aktris Han So Hee baru-baru ini berpartisipasi dalam sesi pemotretan dan wawancara bersama ELLE Korea.

Dikutip dari Soompi, Kamis (19/11), dalam momen itu, Han So Hee bercerita tentang serial milik Netflix bertajuk Solo Leveling yang saat ini sedang dalam proses syuting.

Ia mengungkapkan, "Kami sudah berada di pertengahan masa syuting, jadi menurut saya, saya belum sepenuhnya memahami sosok Hae In."

Menurutnya, karakter itu melawan demi melindungi dirinya sendiri, tetapi di saat yang sama, ia juga berjuang untuk melindungi orang lain

"Saya tidak tahu apakah interpretasi ini tepat, tetapi saya selalu mengingat hal tersebut setiap kali tiba di lokasi syuting," ungkapnya

Meskipun sering memerankan karakter yang tangguh, dalam kehidupan nyata, Han So Hee kerap terlihat menjalani kesehariannya di berbagai tempat yang familier.

Ia juga sering menghabiskan banyak waktu sendirian, tetapi kini kesehariannya ia habiskan bersama orang-orang yang membawa warna berbeda ke dalam hidupnya.

Mengekspresikan diri sepenuhnya melalui akting dan menjalani hidup dengan maksimal selalu menjadi tantangan tersendiri.

Aktris yang dikenal lewat drama Nevertheless itu mampu untuk terus bertahan agar tidak burnout, yaitu bersama orang-orang tersayang.

Saat ditanya mengenai momen ketika ia merasa telah naik tingkat sebagai seorang aktris, Han So Hee menjawab, "Menurut saya, setiap proyek mungkin membawa peningkatan, meski perubahannya mungkin tidak terlalu mencolok."