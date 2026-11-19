JawaPos.com - Drama Korea 'Summer Vacation' makin memikat, dimana Jin Young dan Cho Yi Hyun terlihat serasi.

Dikutip dari Soompi, Kamis (19/11), video di balik layar dirilis, memperlihatkan keduanya yang serasi, membuat penggemar makin berdebar.

Drama ini mengisahkan Cho Yi Hyun sebagai Kim Ha Yeon, seorang siswi SMA, ada peristiwa misterius selama liburan musim panasnya yang ia alami.

Kemudian ada Jin Young berperan sebagai Jo Yu Gyeom, seorang remaja laki-laki yang seusia dengannya.

Menariknya, video baru ini menyoroti adegan berpelukan dari belakang yang membuat hati berdebar antara Jin Young dan Cho Yi Hyun.

Saat syuting adegan pertama mereka bersama, kedua aktor tersebut mendiskusikan dan melatih adegan itu dengan sang sutradara dalam suasana yang ceria.

Meski awalnya merasa sedikit canggung, mereka segera menemukan ritme yang pas dan berhasil menghidupkan momen manis tersebut.

Saat ditanya bagaimana rasanya melakukan adegan berpelukan dari belakang di hari pertama mereka syuting bersama, Jin Young berkata, "Itulah sebabnya rasanya jadi lebih canggung."

Namun kebetulan, adegan ini memang memiliki nuansa kegugupan yang canggung itu, yang kemudian disetujui oleh Cho Yi Hyun.

Jika penasaran dengan kisah mereka selanjutnya, saksikan 'Summer Vacation' yang tayang setiap hari Senin dan Selasa.