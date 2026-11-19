JawaPos.com - Aktris Korea Suzy akan membuktikan aktingnya lewat film mendatang Seven O’Clock Breakfast Club for the Brokenhearted.

Dikutip dari Soompi, Kamis (19/11), film ini mengisahkan tentang seorang pramugari bernama Sa Gang (Suzy) dan seorang konsultan bernama Ji Hoon (Lee Jin Uk).

Jadi hal menarik, mereka bertemu dalam sebuah acara sarapan untuk yang sedang mengalami patah hati.

Keduanya turut serta berbagi cerita dan rasa sakit, sembari mengeksplorasi bagaimana seseorang berdamai dengan perpisahan serta kehilangan cinta.

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Dinantikan, Suzy berperan sebagai Sa Gang, seorang wanita yang belum mampu melepaskan hubungan yang telah berakhir.

Namun, dalam sebuah acara sarapan pukul 7 pagi yang dihadiri oleh orang-orang dengan luka emosional serupa, ia secara tidak sengaja menemukan sebuah benda yang berkaitan dengan kisah perpisahan orang lain.

Suzy akan memberikan penggambaran yang halus mengenai perasaan Sa Gang yang terus berkembang saat ia menjalani hidup pasca-perpisahan.

Nantinya kehidupan Sa Gang dihadirkan, potongan gambar memperlihatkan mulai dari saat perpisahan terjadi hingga kesehariannya setelah peristiwa tersebut.

Segenap rasa kesepian yang terpancar samar di balik ekspresinya yang tampak tenang, secara khusus mengisyaratkan pergolakan batin.