JawaPos.com – Mencuri perhatian, acara Korea KBS Song Festival 2026 telah mengumumkan jajaran pembawa acaranya, salah satunya Choo Young Woo

Dilansir dari Soompi, Rabu (18/11), akan ada juga Bang Jeemin dari grup izna akan memandu acara tahun ini bersama-sama.

Disambut antusias, festival ini dijadwalkan berlangsung di KBS Arena pada 18 Desember pukul 19.00 KST.

Menghadirkan suasana baru, Choo Young Woo, ini akan menjadi pengalaman pertamanya memandu festival musik akhir tahun.

Sementara itu, Bang Jeemin akan membawa pengalamannya sebagai pembawa acara, setelah sebelumnya menunjukkan kemampuannya di acara Music Bank

Penggemar telah menantikan, keduanya juga tengah mempersiapkan segmen khusus untuk festival tersebut.

Nantinya aktor serba bisa Choo Young Woo dan Bang Jeemin akan menampilkan kemampuan menyanyi dan performa mereka.

Akan ada juga panggung spesial kejutan yang disiapkan secara eksklusif untuk acara KBS Song Festival 2026.

Jadi hal menarik, konsep berjudul PLAYVERSE yang ditetapkan, menggambarkan sebuah multisemesta K-pop.