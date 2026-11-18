JawaPos.com – Berbagai foto dibagikan menjelang penayangan perdana drama Korea Good Partner 2, yang memikat penonton

Dilansir dari Soompi, Rabu (18/11), tayang perdana pada 20 November pukul 21.50 KST, drama ini diperankan Jang Nara sebagai Cha Eun Kyung, yang menganggap perceraian sebagai panggilan hidupnya

Kang Hye Sung (Kim Hye Yoon), menjadi pengacara berpengalaman yang sangat serius dalam menangani kasus, menjadi mitra yang baik (good partner) bagi satu sama lain.

Kemudian P.O kembali memerankan karakternya, Jeon Eun Ho, yang kini telah menjadi pengacara yang jauh lebih matang dan berpengalaman.

Tampak benar-benar mendalami peran masing-masing, Jang Nara terlihat sering memeriksa monitor dan mendiskusikan adegan dengan rekan-rekannya

Park Hae Jin, yang berperan sebagai Park Tae Soo, seorang rival yang kantornya hanya berjarak satu lantai.

Ia tampak teliti meninjau adegan bersama sutradara Seo Min Jung, di sisi lain, P.O menampilkan senyum jenaka

Para pemeran juga mengungkapkan rasa sayang mereka satu sama lain, dimana Jang Nara mendeskripsikan Kim Hye Yoon sebagai aktris yang menggemaskan seperti kelinci.

Dengan antusias, ia menambahkan bahwa P.O memiliki energi yang luar biasa, saya bahkan belum pernah melihatnya kelelahan.

Ia juga memuji Park Hae Jin sebagai rekan kerja yang ternyata sangat menggemaskan dan humoris, serta selalu perhatian kepada semua orang di dalam tim.