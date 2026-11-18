Jang Nara, Kim Hye Yoon, P.O, dan Park Hae Jin Kompak di Lokasi Syuting Drama Good Partner 2
Pemeran Drama Good Partner 2. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Berbagai foto dibagikan menjelang penayangan perdana drama Korea Good Partner 2, yang memikat penonton
Dilansir dari Soompi, Rabu (18/11), tayang perdana pada 20 November pukul 21.50 KST, drama ini diperankan Jang Nara sebagai Cha Eun Kyung, yang menganggap perceraian sebagai panggilan hidupnya
Kang Hye Sung (Kim Hye Yoon), menjadi pengacara berpengalaman yang sangat serius dalam menangani kasus, menjadi mitra yang baik (good partner) bagi satu sama lain.
Kemudian P.O kembali memerankan karakternya, Jeon Eun Ho, yang kini telah menjadi pengacara yang jauh lebih matang dan berpengalaman.
Tampak benar-benar mendalami peran masing-masing, Jang Nara terlihat sering memeriksa monitor dan mendiskusikan adegan dengan rekan-rekannya
Park Hae Jin, yang berperan sebagai Park Tae Soo, seorang rival yang kantornya hanya berjarak satu lantai.
Ia tampak teliti meninjau adegan bersama sutradara Seo Min Jung, di sisi lain, P.O menampilkan senyum jenaka
Para pemeran juga mengungkapkan rasa sayang mereka satu sama lain, dimana Jang Nara mendeskripsikan Kim Hye Yoon sebagai aktris yang menggemaskan seperti kelinci.
Dengan antusias, ia menambahkan bahwa P.O memiliki energi yang luar biasa, saya bahkan belum pernah melihatnya kelelahan.
Ia juga memuji Park Hae Jin sebagai rekan kerja yang ternyata sangat menggemaskan dan humoris, serta selalu perhatian kepada semua orang di dalam tim.
“Saya menjalani proses syuting dengan sangat menyenangkan karena para senior selalu membuatku merasa nyaman," ungkap Kim Hye Yoon
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