JawaPos.com – Belakangan ini, album studio milik boygrup Korea NCT DREAM, ‘DREAM AFTER DREAM’ meraih penjualan terbanyak

Dilansir dari Soompi, Rabu (18/11), di minggu lalu, mereka menarik perhatian karena berkesempatan merilis lagu utama yang energik, Boogie Woogie

Tentunya hal ini semakin membuat penggemar makin jatuh cinta dengan grup yang debut sejak 10 tahun lalu

Hanteo Chart mengumumkan DREAM AFTER DREAM meraih angka penjualan yang mengesankan, yakni 1.002.558 kopi dalam minggu pertama perilisannya (9 hingga 15 November).

Pencapaian ini menjadikan karya tersebut sebagai album kesembilan NCT DREAM yang berhasil melampaui 1 juta kopi penjualan pada minggu pertama.

Menunjukkan popularitasnya, NCT DREAM menjadi artis kedua dalam sejarah Hanteo yang memiliki sembilan album berbeda.

Album tersebut meraih angka penjualan lebih dari 1 juta kopi dalam minggu pertama perilisannya (setelah SEVENTEEN).

Sebelum DREAM AFTER DREAM, grup ini telah mencatatkan penjualan lebih dari 1 juta kopi pada minggu pertama melalui album Hot Sauce.

Ada juga karya lainnya, Glitch Mode, Candy, ISTJ, DREAM( )SCAPE, DREAMSCAPE, Go Back To The Future, dan Beat It Up.