JawaPos.com - Erlangga Noor dipercaya menghidupkan karakter Mochtar Kusumaatmaja dalam film 12 MILE: Guiding the Archipelago.

Memerankan seorang tokoh yang punya nama besar di Indonesia diakui menjadi beban tersendiri untuknya yang baru menjajaki industri perfilman Tanah Air.

Mochtar Kusumaatmaja merupakan tokoh akademisi, diplomat, politikus sekaligus mantan Menteri Luar Negeri (1978-1988).

"Pastinya nggak nyangka karena bebannya yang sangat luar biasa. Cuma saya juga senang dan bangga," kata Erlangga saat konferensi pers di kawasan Jakarta Pusat.

Dalam proses pendalan peran, dia menceritakan ada sejumlah tuntutan dari Sutradara Tubagus Deddy yang mesti dilakoninya.

Erlangga diminta untuk merubah fisiknya demi menyerupai penampilan Mochtar Mohammad di beberapa adegan.

"Ada beberapa fase tertentu yang harus brewok. Kadang ada juga yang nggak harus brewok," ungkap dia.

Namun, Erlangga tidak merasa keberatan dengan adanya tuntutan tersebut. Sebab, dia pernah tampil dengan brewok.

"Kebetulan saya brewok jadi nggak harus tanam benang, gitu," cetusnya. Digarap oleh rumah produksi MAI Production, film tersebut mengangkat kiprah Mochtar Kusumaatmadja, sosok penting di balik penguatan kedaulatan maritim Indonesia.

Film 12 MILE: Guiding the Archipelago mengusung perpaduan unsur sejarah dan drama yang dikemas dalam format Docudrama.