JawaPos.com - Kontroversi yang melibatkan Ko Kyung Pyo, mulai berdampak pada aktivitasnya di industri hiburan.

Setelah terseret kasus kecelakaan akibat mengemudi dalam keadaan mabuk pada 14 November 2026, sejumlah program televisi yang melibatkan sang aktor memutuskan untuk mengurangi hingga mengedit sebagian besar penampilannya.

Keputusan tersebut diambil agar penonton tidak merasa kurang nyaman saat menyaksikan tayangan.

Menurut laporan Soompi, tiga program variety show telah mengumumkan kebijakan penyuntingan terhadap adegan Ko Kyung Pyo.

Perwakilan MBC melalui program How Do You Play? menyampaikan bahwa mereka akan mengedit sebanyak mungkin bagian yang menampilkan sang aktor. Langkah serupa juga diambil oleh tim produksi tvN untuk program Sixth Sense: B-Side.

Tim produksi Sixth Sense: B-Side bahkan berencana memangkas penampilan Ko Kyung Pyo dalam episode yang tayang pada 15 November serta episode final pekan berikutnya.

Sementara itu, program Amazing Saturday yang sebelumnya telah menyelesaikan proses syuting bersama sang aktor juga mengonfirmasi rencana untuk meminimalkan kemunculannya. Namun, pihak produksi menjelaskan bahwa jadwal penayangan episode tersebut belum ditentukan.

Keputusan sejumlah program televisi ini tidak terlepas dari insiden yang terjadi pada 14 November. Ko Kyung Pyo dilaporkan menabrak kendaraan kebersihan ketika mengendarai mobil pribadinya di kawasan Mapo, Seoul.

Hasil pemeriksaan alkohol menunjukkan kadar alkohol dalam darahnya telah mencapai tingkat yang dapat menyebabkan pencabutan SIM, yakni 0,08 persen atau lebih.

Agensinya, CL&COMPANY, kemudian menyampaikan permintaan maaf dan menegaskan bahwa sang aktor mengakui kesalahannya serta siap menerima konsekuensi hukum.

Kontroversi tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai kelanjutan proyek hiburan Ko Kyung Pyo lainnya. Ia dijadwalkan tampil dalam variety show The Village Barber 2 yang akan tayang pada 29 November serta The Great Escape: Urban Legends yang direncanakan rilis pada 2 Desember 2026.

Hingga laporan ini diterbitkan, belum ada pengumuman resmi mengenai perubahan penampilannya dalam kedua program tersebut.

Kasus ini menjadi pukulan besar bagi aktivitas hiburan Ko Kyung Pyo, yang dikenal luas melalui drama populer Reply 1988. Keputusan tiga program televisi untuk memangkas kemunculannya menunjukkan bahwa kontroversi tersebut telah memberikan dampak langsung terhadap pekerjaan sang aktor.