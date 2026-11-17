JawaPos.com - BOYNEXTDOOR perluas jangkauan popularitasnya melalui kolaborasi menarik bersama kreator konten global, Alan Chikin Chow.

Dikutip dari allkpop, BOYNEXTDOOR akan tampil dalam sebuah web drama spesial yang diproduksi bersama kanal YouTube populer Alan's Universe. Kolaborasi ini menjadi kesempatan baru bagi BOYNEXTDOOR untuk menjangkau penonton internasional melalui konten hiburan digital.

Pada 13 November 2026, kanal YouTube Alan's Universe merilis foto teaser dan video singkat yang menampilkan keenam anggota BOYNEXTDOOR, yaitu Sungho, Riwoo, Myung Jaehyun, Taesan, Leehan, dan Woonhak.

Dalam cuplikan tersebut, para member terlihat berdiri di hadapan banyak penonton dengan penampilan memukau. Momen lucu juga diperlihatkan ketika Alan Chikin Chow tampak begitu terkesan hingga berpura-pura pingsan saat melihat mereka.

Kolaborasi ini semakin menarik perhatian karena Alan's Universe merupakan kanal milik Alan Chikin Chow yang memiliki sekitar 103 juta pelanggan dan telah mengumpulkan lebih dari 65,1 miliar penayangan hingga 14 November 2026.

Kanal tersebut dikenal melalui serial drama pendek yang mengangkat cerita tentang cinta, persahabatan, kehidupan remaja, serta nilai-nilai positif. Popularitasnya menjadikan proyek bersama BOYNEXTDOOR memiliki potensi menjangkau audiens dari berbagai negara.

Web drama spesial tersebut dijadwalkan tayang pada 14 November 2026 melalui kanal YouTube resmi Alan's Universe.

Menariknya, konten kolaborasi ini juga akan tersedia secara bersamaan melalui platform streaming Netflix di sekitar 190 negara dan wilayah. Kehadiran BOYNEXTDOOR dalam proyek tersebut sekaligus mempertemukan dunia K-pop dengan format hiburan digital yang memiliki basis penonton global.

Di tengah persiapan perilisan web drama, BOYNEXTDOOR juga tengah menjalani rangkaian tur dunia pertama mereka bertajuk BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.2'.

Grup ini berhasil menarik perhatian penggemar selama rangkaian konser di Amerika Utara, termasuk pertunjukan di New York yang dilaporkan terjual habis.