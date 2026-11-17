JawaPos.com - Kabar menarik dari solois K-pop YENA yang kembali hadirkan kejutan untuk para penggemarnya. Kali ini, YENA menggandeng girl group Jepang CUTIE STREET dalam proyek musik terbarunya bertajuk Sakuranbo.

Kolaborasi spesial ini terungkap melalui teaser video musik yang dirilis pada 13 November 2026 dan langsung menarik perhatian penggemar K-pop maupun J-pop.

YENA tampil dengan konsep ceria yang dipadukan dengan nuansa retro dan warna-warni khas visual Sakuranbo. Video dibuka dengan adegan jukebox bergaya klasik yang menampilkan buah ceri bermunculan memenuhi layar.

Suasana kemudian beralih ke sebuah restoran dengan dekorasi unik dan sentuhan estetika retro yang memperkuat kesan manis serta menyenangkan dari lagu tersebut.

Kejutan terbesar muncul menjelang akhir video ketika anggota CUTIE STREET diperlihatkan secara bergantian. Mereka tampil mengenakan busana dengan aksen merah dan memperlihatkan pose menggemaskan yang sesuai dengan konsep lagu.

Kemunculan grup Jepang tersebut menjadi daya tarik tersendiri karena sebelumnya identitas kolaborator spesial dalam proyek ini sempat membuat penggemar penasaran.

Lagu Sakuranbo sendiri merupakan karya penyanyi Jepang Ai Otsuka yang pertama kali dirilis pada 2003. Lagu dengan melodi ceria dan mudah diingat tersebut menjadi salah satu karya populer yang masih dikenal hingga sekarang.

Melalui proyek remake ini, YENA akan menghadirkan interpretasi baru dengan tetap mempertahankan karakter khas lagu aslinya sekaligus menambahkan sentuhan musikal dan pesonanya sendiri.