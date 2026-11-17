JawaPos.com - Kabar membanggakan dari TWS yang berhasil bawa pulang trofi kemenangan pertama untuk lagu comeback terbaru mereka, Call My Name.

menurut laporan allkpop, pencapaian ini diraih dalam episode terbaru program musik Music Bank, yang ditayangkan pada 13 November 2026.

Kemenangan tersebut menjadi momen spesial bagi Shinyu dan kawan-kawan dalam mempromosikan karya terbaru mereka.

Dalam persaingan perebutan posisi pertama, TWS harus berhadapan dengan girl group RESCENE yang masuk nominasi melalui lagu With.

Setelah penghitungan skor dilakukan, TWS berhasil keluar sebagai pemenang dengan total perolehan 9.857 poin. Hasil tersebut sekaligus menandai kemenangan perdana mereka di acara musik untuk lagu Call My Name.

Lagu Call My Name merupakan title track dari album single kedua TWS bertajuk TO US, yang resmi dirilis pada 2 November 2026.

Mengusung nuansa musik yang hangat dan emosional, lagu ini membawa pesan tentang keberanian menghadapi berbagai situasi karena adanya seseorang yang selalu percaya kepada kita.

Menariknya, anggota Youngjae, Shinyu, dan Dohoon turut berpartisipasi dalam penulisan lirik untuk menyampaikan perasaan tulus mereka kepada penggemar.

Kemenangan ini juga menjadi bukti antusiasme penggemar terhadap comeback terbaru TWS. Sebelum memperoleh trofi di Music Bank, album TO US telah mencatatkan penjualan sebanyak 634.871 kopi pada hari pertama perilisannya.

Sementara itu, lagu Call My Name berhasil menunjukkan perkembangan positif di berbagai tangga musik digital, termasuk Melon TOP 100 dan sejumlah platform musik lainnya.

Sejumlah musisi ternama lainnya turut meramaikan panggung, di antaranya Jisoo BLACKPINK, ATEEZ, ITZY Chaeryeong, ILLIT, NCT DREAM, P1Harmony, Super Junior Kyuhyun, dan RESCENE.

Penampilan berbagai artis tersebut menjadikan episode kali ini semakin meriah dengan beragam konsep serta genre musik.

Keberhasilan meraih trofi pertama untuk Call My Name menjadi pencapaian penting bagi perjalanan comeback TWS.