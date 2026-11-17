JawaPos.com - Kabar terbaru dari industri drama. Park Bo Young dan Son Suk Ku dikabarkan akan beradu akting sebagai pasangan suami istri dalam proyek drama terbaru bergenre fantasi romantis komedi.

Kolaborasi ini langsung menarik perhatian penggemar karena keduanya akan memerankan pasangan menikah untuk pertama kalinya. Perbedaan karakter dan pesona akting mereka pun membuat proyek tersebut semakin dinantikan.

Menurut laporan Allkpop, drama ini akan menghadirkan perpaduan cerita fantasi, romansa, dan komedi dengan hubungan rumah tangga sebagai salah satu daya tarik utamanya.

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Park Bo Young dan Son Suk Ku dipercaya membawakan karakter pasangan yang memiliki dinamika hubungan tersendiri. Kehadiran dua aktor dengan gaya akting berbeda tersebut diharapkan mampu menciptakan interaksi yang menarik sekaligus menghibur penonton.

Park Bo Young dikenal melalui sejumlah drama populer seperti Strong Woman Do Bong Soon, Daily Dose of Sunshine, dan Light Shop. Aktris yang memiliki kemampuan membawakan karakter ceria maupun emosional ini kerap mendapat perhatian berkat ekspresi dan aktingnya yang natural.

Sementara itu, Son Suk Ku semakin dikenal luas melalui drama My Liberation Notes, D.P., dan A Killer Paradox. Ia memiliki karakter akting yang khas dengan pembawaan tenang serta karisma kuat di layar.

Pertemuan Park Bo Young dan Son Suk Ku dalam satu proyek menjadi daya tarik tersendiri, terutama karena keduanya akan mengeksplorasi hubungan sebagai pasangan suami istri.

Genre fantasi romantis komedi juga memberikan ruang bagi cerita untuk menghadirkan situasi tidak biasa, konflik hubungan, serta momen humor yang dapat membuat penonton terbawa suasana. Kombinasi tersebut berpotensi menghadirkan warna baru di tengah banyaknya drama romantis Korea.

Seperti diberitakan Allkpop, proyek ini menjadi salah satu kolaborasi yang menarik perhatian pencinta K-drama karena mempertemukan dua aktor dengan rekam jejak akting yang kuat.

Meski detail lengkap mengenai alur cerita, karakter pendukung, dan jadwal penayangan masih dinantikan, keterlibatan Park Bo Young dan Son Suk Ku sudah cukup membuat penggemar penasaran.