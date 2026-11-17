JawaPos.com - Industri perfilman independen hadirkan kembali sejumlah karya menarik pada pekan ini. Tiga judul yang menjadi sorotan adalah Victorian Psycho, Paper Tiger, dan Bitter Christmas.

Ketiganya menawarkan cerita dengan pendekatan berbeda, mulai dari horor berlatar era Victoria hingga drama kriminal dan kisah tentang kehidupan para pekerja kreatif. Film-film tersebut mulai meramaikan jadwal pemutaran terbatas di Amerika Serikat pada Jumat, 13 November 2026.

Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Victorian Psycho, film horor periode garapan Zachary Wigon. Dibintangi Maika Monroe sebagai Winifred Notty, film ini mengikuti seorang pengasuh anak eksentrik yang tiba di sebuah rumah bangsawan bergaya gotik bernama Ensor House.

Situasi mulai terasa ganjil ketika sejumlah kejadian misterius terjadi, termasuk hilangnya para pekerja di kediaman tersebut. Jason Isaacs, Ruth Wilson, dan Thomasin McKenzie turut membintangi film yang diadaptasi dari novel karya Virginia Feito ini.

Sementara itu, Paper Tiger menghadirkan drama kriminal garapan James Gray dengan jajaran pemain ternama, yakni Adam Driver, Miles Teller, dan Scarlett Johansson.

Ceritanya berpusat pada dua saudara yang terjerat dalam sebuah skema yang awalnya terlihat terlalu menguntungkan untuk dilewatkan.

Namun, keputusan tersebut justru membawa mereka masuk ke dunia berbahaya mafia Rusia hingga mengancam hubungan keluarga mereka. Film ini memulai penayangan terbatas di sejumlah bioskop, termasuk New York dan Los Angeles.

Nama sutradara Spanyol Pedro Almodóvar juga ikut meramaikan daftar rilisan melalui Bitter Christmas. Film yang didistribusikan Sony Pictures Classics ini menggabungkan dua alur cerita dalam periode waktu berbeda.

Kisah pertama mengikuti Elsa, seorang mantan sutradara film yang kini bekerja di bidang periklanan, sementara cerita lainnya berpusat pada Raúl, penulis sekaligus sutradara yang sedang mengembangkan naskah.

Kedua bagian tersebut saling terhubung melalui kehidupan Elsa, kekasihnya, serta orang-orang terdekat mereka.

Selain tiga judul utama tersebut, sejumlah film lain juga memperluas jangkauan penayangannya. Menurut laporan Deadline, Club Kid dari A24 menambah jumlah layar menjadi 27 bioskop pada pekan keduanya.

I Play Rocky juga memperluas penayangan dari tujuh menjadi 29 lokasi, sedangkan Mouse meningkat hingga 375 layar. Pergerakan ini menunjukkan bahwa persaingan film independen semakin ramai menjelang periode liburan Thanksgiving di Amerika Serikat.

Kehadiran Victorian Psycho, Paper Tiger, dan Bitter Christmas memperlihatkan beragam warna cerita yang ditawarkan perfilman independen pada November 2026. Ketiganya mengandalkan pendekatan penyutradaraan dan genre yang berbeda untuk menarik perhatian penonton.