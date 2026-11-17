JawaPos.com - Kabar gembira bagi penggemar Marvel. Film Avengers: Doomsday dipastikan hadir kembali sejumlah pemeran X-Men dari era 20th Century Fox.

Kehadiran para mutan legendaris tersebut menjadi salah satu daya tarik utama film yang akan mempertemukan berbagai kelompok superhero dalam satu cerita besar.

Presiden Marvel Studios, Kevin Feige, mengungkapkan bahwa reuni Avengers dan X-Men merupakan impian lama yang akhirnya dapat diwujudkan.

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Dikutip dari Empire, Feige mengatakan bahwa momen tersebut terasa tepat untuk menutup perjalanan panjang cerita Marvel selama sekitar seperempat abad.

Ia juga mengingat kembali harapan Hugh Jackman pada masa lalu tentang kemungkinan X-Men dan Avengers bertemu dalam satu film.

Sejumlah aktor dari film X-Men terdahulu akan kembali memerankan karakter mereka, termasuk Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden, Alan Cumming, dan Rebecca Romijn.

Selain itu, Channing Tatum juga akan hadir sebagai Gambit. Kehadiran karakter-karakter tersebut membuka kesempatan bagi penonton untuk melihat interaksi lintas generasi superhero Marvel dalam skala yang lebih besar.

Kembalinya para pemeran X-Men juga memiliki makna tersendiri bagi Feige. Ia pernah terlibat dalam produksi film X-Men pertama yang dirilis pada 2000, jauh sebelum Marvel Cinematic Universe berkembang seperti sekarang.

Karena itu, pertemuan para superhero dari berbagai semesta ini menjadi momen penting dalam perjalanan panjang waralaba tersebut.

Menurut laporan Empire, Avengers: Doomsday akan mempertemukan Avengers, Fantastic Four, dan X-Men dalam satu layar.

Film tersebut tayang di bioskop pada 18 Desember 2026. Sementara itu, Marvel juga tengah menyiapkan reboot X-Men dengan jajaran pemeran yang lebih muda untuk dirilis pada 2028.

Dengan reuni para pemeran ikonis dan pertemuan berbagai kelompok superhero, Avengers: Doomsday berpotensi menjadi salah satu crossover terbesar Marvel.