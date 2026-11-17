JawaPos.com - Kabar gembira untuk BLACKJACK yang telah lama menantikan karya terbaru CL. Mantan leader 2NE1 tersebut resmi mengumumkan comeback melalui single digital berjudul ICONIC.

Pengumuman ini langsung menarik perhatian karena menjadi rilisan musik pertamanya setelah bergabung dengan THEBLACKLABEL.

Melalui teaser yang dibagikan pada 16 November 2026 tengah malam waktu Korea Selatan, CL mengungkapkan bahwa lagu ICONIC akan dirilis pada 20 November 2026.

Dalam pengumuman tersebut, ia juga memperlihatkan cuplikan teaser pertama yang memberikan gambaran awal mengenai proyek musik terbarunya.

Menurut laporan Soompi, ICONIC menjadi lagu pertama CL setelah menandatangani kontrak eksklusif dengan THEBLACKLABEL. Kehadiran single ini sekaligus menandai dimulainya perjalanan baru sang penyanyi bersama agensi yang didirikan oleh produser Teddy.

Sebelumnya, THEBLACKLABEL mengumumkan bahwa CL resmi bergabung dengan perusahaan tersebut pada 13 November 2026.

Agensi menyebut keputusan itu didasari hubungan kepercayaan yang telah terjalin lama antara CL dan Teddy melalui berbagai kolaborasi musik. Mereka juga menyampaikan bahwa CL sedang mempersiapkan lagu baru untuk dirilis pada November.

CL memulai debutnya sebagai anggota 2NE1 di bawah naungan YG Entertainment pada 2009. Bersama grup tersebut, ia dikenal melalui lagu-lagu populer seperti FIRE, I DON'T CARE, dan I AM THE BEST.

Setelah meninggalkan YG Entertainment pada 2019, CL membangun agensinya sendiri bernama Very Cherry dan terus mengembangkan karier solonya, termasuk merilis album penuh ALPHA pada 2021.

Comeback melalui ICONIC kini menjadi langkah baru dalam perjalanan musik CL. Penggemar tentu menantikan seperti apa konsep, warna musik, dan penampilan yang akan ditawarkan sang rapper dalam rilisan terbarunya.