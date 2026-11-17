JawaPos.com - Tidak banyak film live action dari manga maupun anime yang bisa tereksekusi dengan baik. Rentetan elemen bombastis, mulai dari desain karakter yang terlalu ikonik sampai aksi menggelegar nan hiperbola, adalah salah satu alasan mengapa banyak film live action gagal mempersembahkan kualitas yang setara.

Rasanya, sudah menjadi aturan tidak tertulis bahwa harus ada penyesuaian ekspektasi dari kacamata para penonton terhadap film adaptasi manga atau anime yang dijadikan live action. Dalam arti, apa yang mereka saksikan tidak akan bisa sama 100 persen seperti di media aslinya.

Hal yang sama juga berlaku untuk Blue Lock, film live action adaptasi manga sepakbola yang mendunia karya Muneyuki Kaneshiro dan Yusuke Nomura.

Disutradarai Yusuke Taki, Blue Lock live action mencoba menerjemahkan bagaimana perjuangan Yoichi Isagi dan ratusan striker amatir lainnya berjuang menjadi penyerang paling hebat dan paling egois yang akan membawa Jepang menjadi juara Piala Dunia.

Dalam adaptasi ini, Yusuke Taki tidak melakukan improvisasi cerita. Ia memilih untuk mengikuti alur kisah Blue Lock secara tertib mulai dari awal hingga akhir dari laga Tim Z versus Tim V di penghujung arc First Selection dalam manga.

Kisah Blue Lock dibuka oleh kekecewaan berat Yoichi Isagi (Fumiya Takahashi) yang gagal membawa sekolahnya menang akibat memilih untuk mengoper bola ke rekan satu timnya ketimbang menembaknya langsung ke gawang musuh.

Di tengah rasa kalutnya, Isagi tiba-tiba mendapat sebuah surat undangan dari Asosiasi Sepakbola Jepang untuk mengikuti program training camp bernama Blue Lock.

Dipimpin oleh pria misterius bernama Ego Jinpachi (Masataka Kubota), program Blue Lock mengumpulkan 300 pesepak bola siswa SMA yang berposisi sebagai striker. Para siswa ini nantinya akan diadu satu sama lain untuk nantinya ditahabiskan sebagai striker paling hebat dengan ego setinggi langit. Elemen yang diyakini Ego akan membuat Jepang bisa bersaing di level dunia dan menjadi jawara Piala Dunia.

Perjuangan Isagi untuk menjadi penyerang nomor wahid di Jepang pun dimulai di sini.

Berdurasi selama 128 menit, Blue Lock tidak cuma menyuguhkan aksi mengolah si kulit bundar khas anime, tapi juga mempertontonkan hubungan antar karakter yang, tak disangka-sangka, menjadi kekuatan utama dalam adaptasi ini.

Para lakon di dalam Blue Lock boleh dibilang bisa menyajikan elemen drama yang layak dinikmati. Pergulatan emosi akibat persimpangan moral tiap karakter di dalamnya pun bisa ikut dirasakan oleh penonton.

Bagaimana campur aduknya perasaan Isagi ketika ia mengakhiri karir sepak bola calon bintang besar Jepang Ryosuke Kira di tahap seleksi awal, sampai betapa menyebalkannya Wataru Kuon yang memutuskan untuk mengkhianati Isagi dan kawan-kawannya di Tim Z demi bisa lolos sendirian ke babak berikutnya, semuanya bisa tersampaikan dengan begitu baik.

Elemen drama inilah yang pada akhirnya menutupi kekurangan Blue Lock di sisi sepak bolanya. Sisi yang semestinya jadi jualan utama franchise ini.

Kembali ke soal penyesuaian ekspektasi, Blue Lock mungkin akan menjadi live action yang dianggap gagal total jika penontonnya datang dengan harapan suguhan aksi sepak bola yang memanjakan mata.

Ketika sudah masuk ke lapangan hijau, aksi para lakon mendadak menjadi kaku. Pergerakan dalam membawa bola, mencari ruang dan bertahan Isagi dan kebanyakan tokoh lainnya kelihatan begitu kikuk.

Hal-hal lain seperti momen kontemplatif para karakter di dalamnya, dibarengi adegan slow motion yang kelewat banyak, pada akhirnya hanya membuat greget dalam film ini tergerus percuma. Ritme permainan sepakbola yang harusnya berjalan cepat dengan karir sepak bola yang jadi taruhan pun menjadi kehilangan makna dan urgensinya.

Sutradara Yusuke Taki memang sudah berusaha menambal segala kekurangan ini dengan menyajikan adegan cut-to-cut yang begitu banyak dan cepat untuk membuat adrenalin penonton ikut terpacu. Sayang, hal ini pun masih belum cukup untuk membuat film ini lebih 'menggigit'.

Secara keseluruhan, Blue Lock bukanlah film adaptasi yang akan memuaskan fantasi liar seperti manga atau anime-nya secara visual. Bagi penggemar Blue Lock, siap-siap untuk kecewa jika berekspektasi film ini akan menerjemahkan mentah-mentah segala keseruan yang terjadi di manga maupun anime-nya.