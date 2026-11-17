JawaPos.com - Kabar terbaru dari industri perfilman Hollywood. Robert Pattinson resmi diumumkan sebagai pemeran James Bond terbaru, menggantikan Daniel Craig yang terakhir kali mengenakan setelan ikonik agen 007 dalam film No Time to Die (2021).

Menurut laporan Reuters, pengumuman ini disampaikan Amazon MGM Studios pada Senin (16/11/2026) ini sekaligus mengakhiri penantian panjang penggemar mengenai sosok penerus agen rahasia paling terkenal di dunia perfilman.

Pattinson mengungkapkan rasa bangga sekaligus antusias mendapatkan kesempatan memerankan karakter legendaris tersebut. Ia menyebut kepercayaan untuk menjadi James Bond sebagai kehormatan besar dalam perjalanan kariernya.

Aktor berusia 40 tahun itu juga mengaku tidak sabar memulai petualangan baru bersama tim produksi yang telah disiapkan.

Terpilihnya Pattinson menjadi keputusan menarik mengingat perjalanan kariernya yang penuh transformasi.

Namanya melejit secara global melalui karakter Edward Cullen dalam waralaba The Twilight Saga. Ia kemudian menunjukkan kemampuan akting yang lebih beragam lewat Tenet hingga memerankan Bruce Wayne dalam The Batman (2022).

Kini, setelah pernah menjadi pahlawan bertopeng Gotham, Pattinson bersiap menjalani tantangan baru sebagai agen rahasia Inggris dengan kode identitas 007.

Film James Bond terbaru atau Bond 26 disutradarai Denis Villeneuve, sineas di balik kesuksesan Dune, Arrival, dan Blade Runner 2049.

Sementara itu, naskah film dipercayakan kepada Steven Knight, kreator serial populer Peaky Blinders. Proyek ini turut melibatkan Amy Pascal dan David Heyman sebagai produser, serta Tanya Lapointe sebagai produser eksekutif.

Keikutsertaan Pattinson juga menandai perubahan besar dalam perjalanan waralaba James Bond. Film mendatang akan menjadi proyek pertama di bawah kendali kreatif Amazon MGM Studios setelah kesepakatan perusahaan dengan pemegang hak lama, Barbara Broccoli dan Michael G. Wilson, pada 2025.

Sejak pertama kali diperkenalkan melalui film Dr. No pada 1962, James Bond telah menjadi salah satu karakter paling ikonik dengan pendapatan box office global mencapai lebih dari 7 miliar dolar AS.

Kini, tantangan besar berada di tangan Robert Pattinson untuk menghadirkan interpretasi baru tanpa menghilangkan pesona khas James Bond.

Mengikuti jejak Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan, hingga Daniel Craig, Pattinson menjadi aktor ketujuh yang memerankan 007 dalam seri film utama.