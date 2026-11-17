JawaPos.com – Jadi kolaborasi menarik, aktris Korea Jun Ji Hyun dan Ahn Hyo Seop mungkin akan beradu akting sebagai pemeran utama dalam sekuel film Intimate Strangers

Dilansir dari Soompi, Selasa (17/11), film yang sukses tahun 2018 ini terus menerus mencuri perhatian penonton

Baru-baru ini, agensi Jun Ji Hyun, PEACHY COMPANY, menyatakan, “Aktris kami telah menerima tawaran untuk tampil dalam film Intimate Strangers 2.”

Selanjutnya, perwakilan dari agensi Ahn Hyo Seop, THE PRESENT COMPANY, memberikan pernyataan serupa.

Serunya, Intimate Strangers 2 bercerita tentang empat pasangan yang ponselnya mulai berdering setelah mereka terhubung ke sistem rumah berbasis kecerdasan buatan (AI) yang canggih.

Akhirnya semakin lama topeng yang mereka bangun dengan hati-hati mulai runtuh, mengungkap jati diri mereka yang sebenarnya serta rahasia kelam yang selama ini disembunyikan.

Film ini mengeksplorasi hasrat yang dipicu oleh kecemburuan dan perasaan rendah diri yang tetap ada bahkan setelah permainan berakhir.

Kabarnya, Jun Ji Hyun ditawari peran sebagai Jung Yoon Ah, seorang influencer kecantikan sekaligus CEO sebuah merek.

Ia tampak menjalani kehidupan yang sempurna, namun sebenarnya merupakan sosok yang paling gigih untuk mempertahankan kesempurnaan tersebut.

Aktor Ahn Hyo Seop rencananya menjadi seorang pria muda menawan yang bekerja sebagai seniman media, dimana ia terlibat hubungan asmara dengan karakter yang diperankan oleh Jun Ji Hyun.