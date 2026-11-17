JawaPos.com – Han Hyo Joo yang terkenal karena memerankan Happiness, kini kabarnya akan berperan di drama Korea berjudul Your Ground

Dilansir dari Soompi, Selasa (17/11), drama milik MBC yang tayang Desember itu merilis foto-foto baru yang menampilkan sang aktris

Serunya, drama ini menceritakan pemain bisbol Kang Hae Hwan (Gong Myoung), yang kariernya terhenti akibat sebuah kegagalan.

Akhirnya ia bertemu Seo Hee Seung (Han Hyo Joo) seorang mantan pengacara yang kini menjadi agen, ia memulai perjalanannya untuk kembali ke lapangan.

Seo Hee Seung merupakan seorang wanita yang memilih jalan baru sebagai agen olahraga setelah sebelumnya menjadi pengacara yang sangat kompeten di sebuah firma hukum ternama.

Ia tidak pernah mengalami kekalahan di ruang sidang dan menyelesaikan pelatihan di Amerika Serikat hingga hidupnya berubah saat memperoleh lisensi sebagai agen olahraga

Akhirnya ia ditugaskan ke agensi olahraga Donghaeng atas permintaan Jo Gu Yeon (Cho Han Cheul), perwakilan dari firma hukum Joy Law Firm.

Foto dirinya terloihat menarik, saat menjadi pengacara di firma hukum besar ditampilkan bersandingan dengan kehidupannya setelah bergabung dengan agensi olahraga Donghaeng

Pertama, Han Hyo Joo memancarkan aura yang kuat layaknya seorang pengacara profesional saat mengenakan setelan jas hitam.

Dengan tubuh yang tegak sempurna, serta tatapan tajam ke arah lawan bicaranya mencerminkan kepercayaan diri sekaligus sikap yang tenang dan berkepala dingin.