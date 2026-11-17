JawaPos.com - Dua musisi Jepang, Babymetal dan LiSA, masuk nominasi kategori baru Grammy Awards, Best Asian Pop Music Performance. Kategori tersebut menjadi salah satu terobosan dalam ajang penghargaan musik dunia untuk mengapresiasi perkembangan musik pop dari Asia.

Dilansir dari Kyodo, Selasa (17/11), penyelenggara Grammy mengumumkan kedua nama tersebut sebagai nominasi dalam kategori yang untuk pertama kalinya diperkenalkan tahun ini. Penghargaan itu ditujukan bagi lagu-lagu pop arus utama yang menggunakan satu atau lebih bahasa Asia secara signifikan dalam vokalnya.

Lagu yang masuk nominasi juga harus berasal dari atau memiliki popularitas di pasar musik Asia. Penilaian didasarkan pada karakter musik, bukan etnisitas maupun kewarganegaraan penyanyinya.

Babymetal masuk nominasi melalui lagu "Sunset Kiss", hasil kolaborasi dengan band rock Amerika Serikat Polyphia. Sementara itu, LiSA bersaing lewat lagu "Yes", yang menjadi lagu tema film animasi terbaru "The Irregular at Magic High School".

LiSA dikenal luas lewat sejumlah lagu tema anime populer, termasuk serial televisi dan film "Demon Slayer" yang memiliki penggemar di berbagai negara.

Selain Babymetal dan LiSA, empat musisi lain juga masuk nominasi kategori tersebut. Mereka adalah KiiiKiii dan Ive dari Korea Selatan, serta Bini dan SB19 dari Filipina.

Menariknya, grup pop Korea Selatan BTS tidak mengajukan karya untuk Grammy Awards. Padahal, grup yang pernah menduduki puncak tangga lagu global tersebut telah memperoleh lima nominasi Grammy dalam beberapa tahun terakhir, meski belum pernah memenangkan penghargaan itu.

BTS sebelumnya menyatakan tidak ingin musik dibedakan berdasarkan wilayah atau bahasa. Keputusan tersebut mendapat tanggapan dari CEO Grammy Harvey Mason Jr. yang mengaku sedih, tetapi tetap menghormati pilihan grup tersebut.

Mason juga menegaskan bahwa musisi tetap dapat bersaing dalam kategori genre maupun kategori umum secara bersamaan.

"Kategori Asian Pop diciptakan untuk merayakan kedalaman, keberagaman, dan pertumbuhan luar biasa karya musik pop dari Asia," kata Mason dalam unggahan media sosialnya saat pengumuman kategori tersebut.

Dia menambahkan, pembentukan kategori baru bukan bertujuan memisahkan musisi, melainkan memperluas kesempatan bagi lebih banyak karya untuk mendapatkan pengakuan.

Selain kategori musik pop Asia, Grammy Awards tahun ini juga memperkenalkan empat kategori baru lainnya. Yakni Best R&B Collaboration or Duo/Group Performance, Best Traditional Pop Vocal Performance, Best Traditional Folk Album, dan Best Latin Song.