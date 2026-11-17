JawaPos.com - Ahn Hyo Seop mendapat tawaran untuk membintangi film Perfect Strangers 2. Jika menerima tawaran tersebut, ia berpeluang beradu akting dengan aktris papan atas Jun Ji Hyun.

Kabar ini langsung menarik perhatian penggemar karena keduanya berpotensi menjadi pasangan dalam sekuel film komedi hitam yang sukses pada 2018.

Menurut laporan Zapzee, Ahn Hyo Seop ditawari peran sebagai kekasih yang lebih muda dari karakter Jung Yoon Ah, yang ditawarkan kepada Jun Ji Hyun.

Karakter tersebut digambarkan sebagai seorang influencer kecantikan sekaligus pemilik merek. Sementara itu, karakter yang berpotensi dimainkan Ahn Hyo Seop disebut sebagai seorang seniman media.

Agensi Ahn Hyo Seop, The Present Company, mengonfirmasi bahwa sang aktor sedang mempertimbangkan tawaran tersebut.

Pihak manajemen menyampaikan kepada media bahwa proyek Perfect Strangers 2 merupakan salah satu pekerjaan yang tengah dipertimbangkan. Dengan demikian, keterlibatan Ahn Hyo Seop belum dapat dipastikan secara resmi.

Perfect Strangers 2 merupakan sekuel dari film Intimate Strangers yang dirilis pada 2018. Film pertamanya berhasil menarik sekitar 5,29 juta penonton di Korea Selatan.

Ceritanya berpusat pada sejumlah pasangan yang memainkan permainan dengan membuka seluruh pesan dan panggilan telepon mereka selama makan malam. Situasi tersebut kemudian mengungkap rahasia yang selama ini tersembunyi.

Ceritanya akan dikembangkan dengan menghadirkan sistem rumah pintar berbasis kecerdasan buatan atau AI.

Kehidupan empat pasangan mulai terusik ketika ponsel mereka terhubung dengan sistem tersebut dan berbagai rahasia pribadi perlahan terungkap. Film ini akan disutradarai Kang Yun Sung, yang dikenal melalui karya The Roundup.

Proses pengambilan gambar Perfect Strangers 2 dimulai pada 2027. Jika seluruh proses pembicaraan berjalan lancar, proyek ini berpotensi mempertemukan Ahn Hyo Seop dan Jun Ji Hyun dalam satu layar untuk pertama kalinya.