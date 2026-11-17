JawaPos.com - Suzy dan Lee Jin Wook akan beradu akting dalam film terbaru berjudul Seven O’Clock Breakfast Club for the Brokenhearted.

Film yang mengangkat kisah tentang patah hati dan perjalanan menerima perpisahan ini telah mengonfirmasi jadwal penayangan di bioskop Korea Selatan pada 30 Desember 2026.

Pada 16 November 2026, pihak produksi merilis poster terbaru sekaligus trailer utama yang memperlihatkan gambaran cerita.

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Poster tersebut menampilkan karakter Sa Gang yang diperankan Suzy dan Ji Hoon yang dimainkan Lee Jin Wook. Keduanya terlihat menghadiri sebuah pertemuan khusus bagi orang-orang yang sedang berusaha menghadapi luka setelah hubungan asmara mereka berakhir.

Menurut laporan Zapzee, film ini mengisahkan Sa Gang dan Ji Hoon yang bertemu dalam sebuah kelompok sarapan pukul tujuh pagi.

Pertemuan tersebut mempertemukan orang-orang dengan pengalaman patah hati yang berbeda. Mereka saling berbagi cerita sekaligus bertukar benda kenangan dari hubungan masa lalu sebagai bagian dari proses menghadapi perpisahan.

Konflik mulai berkembang ketika Sa Gang tanpa sengaja membawa pulang kamera Rolleiflex milik Ji Hoon. Kamera tersebut menyimpan kenangan dari hubungan masa lalu sang pria.

Ji Hoon kemudian berusaha mendapatkan kembali barang miliknya, sehingga keduanya terlibat dalam sebuah perjalanan yang membuat mereka kembali mempertanyakan arti cinta, penyesalan, dan keputusan untuk mengakhiri hubungan.

Suzy memerankan Sa Gang, seorang pramugari yang masih menyimpan perasaan meskipun hubungannya telah berakhir.

Sementara itu, Lee Jin Wook berperan sebagai Ji Hoon, seorang konsultan yang belum sepenuhnya bisa melepaskan kenangan bersama mantan kekasihnya. Film ini juga dibintangi Yoo Ji Tae dan Keum Sae Rok, serta disutradarai Lim Sun Ae.

Seven O’Clock Breakfast Club for the Brokenhearted diadaptasi dari novel karya Baek Young Ok yang diterbitkan pada 2012.

Ceritanya tidak hanya berfokus pada kisah cinta baru, tetapi juga menggambarkan bagaimana seseorang berdamai dengan kenangan dan luka setelah kehilangan orang yang dicintai.