JawaPos.com - Jun Ji Hyun mendapat tawaran untuk menjadi pemeran utama dalam film Perfect Strangers 2. Proyek tersebut merupakan sekuel dari film komedi hitam Intimate Strangers yang sukses menarik perhatian jutaan penonton pada 2018. Kabar ini langsung menjadi perbincangan karena berpotensi menghadirkan kembali pesona akting Jun Ji Hyun di layar lebar.

Menurut laporan Zapzee, Jun Ji Hyun ditawari peran sebagai Jung Yoon Ah, seorang influencer kecantikan sekaligus pemilik merek.

Karakter tersebut digambarkan sebagai perempuan yang berusaha keras mempertahankan kehidupan sempurna yang selama ini diperlihatkannya kepada orang lain. Namun, di balik citra tersebut, tersimpan berbagai persoalan yang ingin ia sembunyikan.

Peachy Company mengonfirmasi bahwa sang aktris telah menerima tawaran tersebut dan sedang mempertimbangkannya. Dengan demikian, keterlibatannya dalam Perfect Strangers 2 belum dapat dipastikan secara resmi.

Jika menerima proyek ini, Jun Ji Hyun akan kembali menunjukkan kemampuan aktingnya melalui karakter dengan kehidupan pribadi yang penuh konflik.

Film Perfect Strangers 2 atau Intimate Strangers 2: More Perfect Strangers akan menghadirkan cerita tentang empat pasangan yang kehidupannya mulai berubah setelah ponsel mereka terhubung dengan sistem rumah pintar berbasis kecerdasan buatan (AI).

Ketika berbagai notifikasi dan informasi pribadi bermunculan, rahasia yang selama ini disembunyikan perlahan terbongkar. Situasi tersebut memunculkan kecemburuan, rasa tidak aman, serta konflik di antara para karakter.

Sekuel ini juga menarik perhatian karena Ahn Hyo Seop sebelumnya dikabarkan mendapat tawaran untuk memerankan pasangan yang lebih muda dari karakter Jun Ji Hyun. Namun, seperti Jun Ji Hyun, keterlibatan Ahn Hyo Seop masih dalam tahap pembicaraan.

Film pertama yang dirilis pada 2018 berhasil mengumpulkan sekitar 5,29 juta penonton di Korea Selatan dan dibintangi Yoo Hae Jin, Cho Jin Woong, Lee Seo Jin, serta Yum Jung Ah.

Sementara itu, Jun Ji Hyun baru saja kembali ke layar lebar melalui film Colony pada 2026 dan kini tengah menjalani syuting drama Human X Gumiho bersama Ji Chang Wook.