JawaPos.com - Han So Hee tunjukkan dukungan yang tidak biasa kepada grup XLOV. Bukan sekadar memberikan pujian atau menggunakan lagu mereka di media sosial, bintang tersebut bahkan menawarkan diri untuk tampil dalam video musik XLOV tanpa menerima bayaran. Kisah di balik kolaborasi unik ini terungkap melalui pengakuan Wumuti, leader sekaligus produser grup tersebut.

Dikutip dari zapzee, dalam program The Manager, Wumuti menceritakan awal perkenalannya dengan Han So Hee. Semuanya bermula ketika sang aktris menggunakan salah satu lagu XLOV sebagai musik latar unggahan Instagram.

Mengetahui hal tersebut, Wumuti kemudian meninggalkan komentar dan mengirimkan pesan langsung untuk menyampaikan rasa terima kasih.

Tak disangka, Han So Hee membalas pesan tersebut dengan respons yang sangat hangat. Menurut cerita Wumuti, sang aktris mengungkapkan bahwa XLOV merupakan salah satu grup yang belakangan memberinya inspirasi dan dorongan kreatif. Ia bahkan menyampaikan keinginan untuk merasakan langsung dunia artistik yang dibangun oleh grup tersebut.

Hubungan itu kemudian berkembang menjadi kesempatan kolaborasi. Han So Hee disebut lebih dahulu menyatakan keinginannya untuk tampil dalam video musik XLOV. Namun, ketika Wumuti menyampaikan rencana tersebut kepada pihak agensi, muncul kendala anggaran.

Alih-alih membatalkan kerja sama, Han So Hee justru menawarkan diri untuk berpartisipasi tanpa menerima bayaran.

Wumuti juga mengungkap bahwa Han So Hee memberikan kepercayaan penuh kepadanya dalam menentukan penampilan selama proses syuting.

Mulai dari pakaian, riasan wajah, hingga desain kuku, semuanya diserahkan kepada Wumuti. Bahkan, sang aktris bersedia merekam pernyataan sebagai bukti bahwa dirinya benar-benar setuju tampil secara sukarela.

Kisah ini memperlihatkan bagaimana kekaguman terhadap karya seni dapat membuka jalan bagi kolaborasi yang tidak terduga. Bagi XLOV, dukungan langsung dari aktris populer seperti Han So Hee tentu menjadi pengalaman berkesan.