JawaPos.com - Kolaborasi Crush dan Joy Red Velvet kembali mencuri perhatian publik. Video duet keduanya membawakan lagu terbaru Crush berjudul 'Seesaw' sukses mengumpulkan lebih dari 4,6 juta penayangan hanya dalam beberapa hari.

Menariknya, video yang diunggah pada 11 November 2026 tersebut justru tidak memperlihatkan wajah mereka secara langsung, tetapi berhasil membuat penggemar terpikat melalui harmonisasi suara dan suasana sederhana.

Menurut laporan allkpop, video bertajuk Crush - Seesaw Live with JOY diunggah melalui kanal YouTube resmi Crush. Dalam rekaman tersebut, keduanya duduk berdampingan sambil menyanyikan lagu 'Seesaw'.

Joy terlihat menggendong anjing peliharaan Crush bernama Duyu, sementara kamera hanya menampilkan sebagian tubuh mereka. Penampilan santai itu justru memberikan kesan intim dan natural.

Popularitas video tersebut meningkat dengan cepat. Tiga hari setelah diunggah, jumlah penayangannya telah melampaui 4,6 juta views.

Pada 14 November, video itu bahkan menempati posisi pertama dalam tangga video musik populer harian YouTube dan posisi kedua pada tangga musik trending. Potongan videonya yang dibagikan melalui Instagram Reels juga berhasil menarik puluhan juta penayangan.

Dampak viralnya duet tersebut turut dirasakan oleh lagu 'Seesaw (Feat. IU)' yang dirilis pada 21 Oktober 2026. Lagu tersebut kembali mengalami peningkatan posisi di sejumlah tangga musik.

Pada periode 6–12 November, 'Seesaw' naik sembilan peringkat ke posisi ketujuh dalam tangga lagu populer mingguan YouTube. Sementara itu, pada 16 November, lagu tersebut berada di posisi ke-12 Melon Top 100, peringkat ketujuh Hot 100, dan posisi keenam Bugs.

Lagu 'Seesaw' merupakan karya yang ditulis dan digubah sendiri oleh Crush. Mengusung cerita tentang perjalanan cinta yang tidak selalu berjalan mulus, lagu ini menjadi rilisan pertamanya setelah sekitar 14 bulan sejak mini album 'FANG'.

Crush dan Joy sendiri sudah pernah bekerja sama melalui lagu 'Mayday' pada Mei 2020. Keduanya kemudian mengonfirmasi hubungan asmara pada Agustus 2021 dan hingga kini menjadi salah satu pasangan selebritas Korea yang mendapat perhatian penggemar.

Keberhasilan video duet tersebut menjadi dorongan baru bagi popularitas 'Seesaw' menjelang akhir tahun. Crush juga dijadwalkan menggelar konser akhir tahun bertajuk '2026 CRUSH CONCERT [CRUSH HOUR]' pada 25 dan 26 Desember di Ticketlink Live Arena, Olympic Park, Seoul.