JawaPos.com - Program My Grumpy Secretary bawa kabar menggembirakan bagi para penontonnya. Variety show yang dibintangi Lee Seo Jin dan Kim Kwang Kyu tersebut dipastikan mendapat tambahan empat episode, sehingga total penayangannya menjadi 16 episode.

Keputusan ini hadir di tengah respons positif pemirsa terhadap konsep acara yang menghadirkan interaksi spontan antara para pembawa acara dan bintang tamu dari berbagai bidang.

Menurut laporan allkpop, perpanjangan tersebut diumumkan bersamaan dengan daftar tamu spesial yang akan meramaikan episode mendatang.

Tiga nama besar yang telah dikonfirmasi tampil adalah Kim Jong Kook, Jisoo BLACKPINK, dan Hwasa. Kehadiran mereka diharapkan menghadirkan suasana berbeda sekaligus memperkuat daya tarik program yang tayang setiap Jumat malam di SBS.

Kim Jong Kook akan menjadi bintang tamu pada siaran 20 November 2026. Dalam episode tersebut, Lee Seo Jin dan Kim Kwang Kyu akan mengikuti kesibukan sang penyanyi dan anggota Running Man, mulai dari lokasi syuting acara tersebut, rapat persiapan konser, hingga tempat konser kejutan.

Penonton juga akan diajak melihat momen setelah Kim Jong Kook berolahraga di pusat kebugaran, termasuk pertemuan santai yang belum pernah ditampilkan sebelumnya.

Jisoo BLACKPINK dijadwalkan muncul pada 27 November 2026. Episode ini akan memperlihatkan aktivitas Jisoo ketika mempersiapkan penampilan comeback solo melalui lagu 'ADDICTED' di program musik Inkigayo.

Selain proses persiapan panggung, pemirsa juga berkesempatan melihat sisi kesehariannya yang jarang terekspos. Cerita di balik penampilan 'Laurel' yang sempat ramai diperbincangkan di internet turut menjadi salah satu bagian menarik episode tersebut.

Sementara itu, Hwasa akan hadir pada 4 Desember 2026 dan memperlihatkan interaksi unik bersama Lee Seo Jin serta Kim Kwang Kyu. Ketiganya dijadwalkan mengunjungi salon kuku dan menjalani aktivitas sebagai teman nail art.

Hwasa juga akan membagikan cerita di balik penampilan lagu 'Good Goodbye' yang sebelumnya menarik perhatian pengguna media sosial.

My Grumpy Secretary mengusung konsep pendampingan selebritas, dengan Lee Seo Jin dan Kim Kwang Kyu mengambil peran lebih dari sekadar manajer sehari-hari.

Mereka mengikuti berbagai aktivitas para bintang tamu untuk memperlihatkan sisi personal yang jarang terlihat di depan kamera.