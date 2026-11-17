JawaPos.com - Penyanyi sekaligus aktris Chuu perlihatkan sisi berbeda melalui proyek akting terbarunya. Kali ini, ia mengambil peran sebagai seorang pembunuh bayaran dalam film Gwang-an: The Crown Prince’s Woman.

Berdasarkan laporan Allkpop, proyek tersebut menjadi pengalaman pertama Chuu membintangi drama berlatar sejarah sekaligus menjajal genre action. Film ini menarik perhatian karena mengusung format vertikal yang tidak biasa untuk penayangan di bioskop.

Dalam film tersebut, Chuu memerankan Eun Woo, seorang assassin yang menyusup ke istana dengan menyamar sebagai dayang. Ia mendapat misi untuk membunuh Putra Mahkota Lee Hyun, yang diperankan oleh Sung Joon.

Namun, rencana Eun Woo berubah ketika ia justru mulai memiliki perasaan terhadap sang putra mahkota. Situasi tersebut membuatnya harus menghadapi pilihan sulit antara menjalankan tugas atau mengikuti perasaan yang mulai tumbuh.

Chuu mengaku tertarik menerima proyek ini karena ingin mencoba pengalaman baru, terutama memerankan karakter assassin dengan adegan aksi. Ia juga merasa memiliki kemiripan dengan Eun Woo dalam hal kejujuran dan kehati-hatian ketika mengungkapkan perasaan.

Selama proses syuting, Chuu menikmati kesempatan mempelajari cara berbicara, sikap, serta tata krama yang sesuai dengan latar kehidupan istana.

Selain Chuu dan Sung Joon, film ini turut dibintangi Moon Ji Hoon, yang juga dikenal sebagai rapper Swings. Ia memerankan Nam Hyul, sahabat sekaligus pengawal pribadi Putra Mahkota Lee Hyun.

Menariknya, proyek tersebut juga menjadi pengalaman pertama Moon Ji Hoon tampil dalam drama berlatar sejarah. Karakternya digambarkan memiliki kepribadian unik dan berbeda dari sosok yang biasanya ditemukan dalam cerita kerajaan.

Gwang-an: The Crown Prince’s Woman diadaptasi dari webtoon populer berjudul Gwang-an karya Lezhin Comics. Ceritanya sebelumnya dikembangkan sebagai drama pendek dengan 53 episode sebelum disusun kembali menjadi satu film berdurasi panjang.

Sutradara Jo Bareun menjelaskan bahwa format vertikal membuat perhatian penonton lebih terpusat pada ekspresi dan penampilan para aktor. Karena itu, tim produksi turut memperhatikan detail akting serta desain suara agar pengalaman menonton di bioskop terasa lebih intens.

Film Gwang-an: The Crown Prince’s Woman tayang secara eksklusif di jaringan bioskop Lotte Cinema mulai 18 November 2026.