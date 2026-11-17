JawaPos.com - Grup crossover vokal Korea Selatan Forestella cetak sejarah baru melalui penampilan di panggung utama Carnegie Hall, New York, Amerika Serikat.

Keempat anggota, Bae Doo Hoon, Kang Hyung Ho, Cho Min Gyu, dan Ko Woo Rim, akan menjadi grup Korea pertama yang tampil di Stern Auditorium / Perelman Stage, salah satu panggung utama gedung konser legendaris tersebut.

Kabar ini diumumkan bersamaan dengan perilisan poster lengkap tur Amerika Utara 2027 bertajuk BEYOND : ACROSS THE HORIZON.

Mengutip laporan Allkpop, tur yang awalnya mencakup tujuh kota kini diperluas menjadi delapan kota setelah San Francisco ditambahkan sebagai destinasi terakhir.

Tur Amerika Utara tersebut akan dimulai di Los Angeles pada 9 Januari 2027. Forestella kemudian dijadwalkan mengunjungi Dallas pada 16 Januari, Seattle pada 23 Januari, dan New York pada 30 Januari.

Perjalanan dilanjutkan ke Toronto pada 6 Februari, Washington D.C. pada 13 Februari, Atlanta pada 19 Februari, sebelum ditutup di San Francisco pada 26 Februari 2027.

Rangkaian konser ini menjadi tur Amerika Utara kedua mereka setelah sebelumnya menggelar tur perdana di kawasan tersebut pada 2023.

Perhatian terbesar tertuju pada konser New York yang akan berlangsung di Carnegie Hall pada 30 Januari 2027. Forestella akan tampil di Stern Auditorium / Perelman Stage, ruang pertunjukan utama yang dikenal sebagai salah satu tempat konser paling bergengsi di dunia.

Kesempatan tersebut menjadi pencapaian penting bagi musik crossover Korea karena mereka tercatat sebagai grup vokal Korea pertama yang dijadwalkan tampil di panggung tersebut.

Menurut agensi Beat Interactive, penampilan ini sekaligus menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kekuatan musik K-crossover kepada lebih banyak penonton internasional.

Antusiasme penonton juga mulai terlihat dari penjualan tiket. Pertunjukan pembuka di Yaamava' Theater, kawasan Los Angeles, dilaporkan telah terjual habis.

Sementara itu, tiket konser Carnegie Hall juga mendapatkan respons tinggi sejak penjualan dibuka pada 11 November 2026.

Tingginya minat tersebut menjadi dorongan bagi Forestella untuk mempersiapkan pertunjukan yang menonjolkan karakter vokal dan harmoni khas mereka di berbagai panggung Amerika Utara.

Sebelum berangkat ke Amerika Utara, Forestella akan lebih dahulu menyapa penggemar di Korea Selatan melalui konser BEYOND : EDGE OF LIGHT.

Pertunjukan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 24 dan 25 Desember 2026 di KINTEX Exhibition Center 2, Goyang, kemudian berlanjut pada 3 Januari 2027 di Daejeon Convention Center Exhibition Hall 2.

Konser domestik ini menjadi bagian dari persiapan mereka sebelum menjalani rangkaian tur internasional yang lebih luas.

Forestella terbentuk setelah memenangkan program kompetisi vokal JTBC Phantom Singer 2 pada 2017 dan resmi debut pada Maret 2018.

Sejak awal karier, mereka dikenal melalui perpaduan musik klasik, opera, pop, dan berbagai genre lain dalam format crossover.

Pada 2026, grup ini juga merilis album penuh keempat bertajuk THE LEGACY serta memenangkan grand final Immortal Songs melalui penampilan lagu Changgwi, yang kemudian dirilis sebagai single digital.