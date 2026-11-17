JawaPos.com - TXT bangkitkan antusiasme penggemar jelang comeback melalui perilisan teaser video musik lagu terbaru berjudul Angel Bite. TXT perlihatkan cuplikan visual yang unik dengan nuansa playful.

Dalam teaser itu, kelima anggota terlihat berbaring di atas wahana komidi putar taman bermain yang bergerak perlahan. Mengutip laporan Allkpop, kamera mengambil gambar dari sudut atas sehingga setiap anggota terlihat bergantian ketika wahana tersebut berputar.

Visual yang ditampilkan memberikan kesan berbeda dari konsep ceria yang biasanya identik dengan suasana taman bermain. Kelima anggota tampak dengan rambut panjang berantakan dan ekspresi lesu, sementara musik Angel Bite yang terdengar di latar justru memiliki irama upbeat.

Perbedaan antara ekspresi para anggota dan musik yang enerjik menciptakan daya tarik tersendiri. Konsep tersebut juga mengundang rasa penasaran mengenai cerita yang akan dihadirkan dalam video musik lengkapnya.

Angel Bite merupakan lagu bergenre discoplug yang memadukan suara bernuansa permainan video dengan melodi kasar sekaligus melankolis.

Di balik aransemen musiknya yang terdengar menyenangkan, lagu ini mengangkat rasa sakit dan frustrasi yang dialami anak muda ketika menghadapi kenyataan hidup.

Namun, terdapat pula pesan tentang keinginan untuk tetap berada di sisi seseorang yang berharga meskipun keadaan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Perpaduan emosi tersebut menjadi salah satu karakter utama lagu terbaru TXT.

Lagu Angel Bite akan menjadi title track dari mini album kesembilan TXT bertajuk PERFECT STORM. Album tersebut rilis pada 16 November 2026 dan berisi enam lagu, yaitu Storm is..., Angel Bite, Higher Love, Sweetest Escape, Touch the Sky, serta Hate It or Love It.

Melalui album ini, TXT ingin menyampaikan perasaan generasi muda yang menginginkan perubahan untuk keluar dari situasi stagnan dan menemukan kemungkinan baru dalam kehidupan.

Sejumlah anggota juga terlibat dalam proses kreatif album tersebut. Soobin dan Beomgyu berpartisipasi dalam penulisan lirik lagu unit Touch the Sky.

Sementara itu, Beomgyu, Taehyun, dan Huening Kai turut berkontribusi dalam pengerjaan lirik Hate It or Love It. Keterlibatan tersebut memperlihatkan kontribusi para anggota dalam menyampaikan cerita dan emosi melalui karya musik mereka.

Selain mempersiapkan comeback, TXT juga memulai tur dunia kelima bertajuk TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR 'STEAL THE WIND' pada 13 November 2026 di KSPO DOME, Seoul.

Konser pembuka yang berlangsung selama tiga hari hingga 15 November tersebut telah terjual habis. Setelah menyelesaikan rangkaian pertunjukan di Seoul, mereka dijadwalkan melanjutkan tur ke berbagai wilayah, termasuk Asia, Jepang, Amerika Utara, dan Eropa.