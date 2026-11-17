JawaPos.com - Megan Skiendiel kembali tampil bersama rekan-rekannya setelah mengalami gegar otak atau concussion. Namun, penampilan perdananya dalam konser WILDWORLD Tour di Moody Center, Austin, Texas, pada 10 November 2026 justru memicu kekhawatiran di kalangan penggemar.

Megan terlihat duduk di kursi di sisi panggung sambil mengenakan kacamata hitam selama sebagian besar pertunjukan.

Mengutip laporan Allkpop, penampilan tersebut memunculkan perdebatan mengenai keputusan untuk kembali menjalani aktivitas konser ketika proses pemulihannya belum selesai.

Berbeda dari penampilan biasanya, Megan tidak mengikuti seluruh koreografi bersama anggota lainnya. Ia tetap menyanyikan bagiannya dari kursi, sementara Daniela Avanzini, Lara Raj, dan Yoonchae Jeung membawakan koreografi di atas panggung.

Megan juga sempat menyapa penonton dan mengungkapkan kebahagiaannya karena bisa kembali bertemu penggemar. Ia berterima kasih atas dukungan yang diberikan dan mengatakan bahwa kondisinya sudah jauh lebih baik.

Sebelum konser di Austin, Megan sebenarnya telah memberikan penjelasan mengenai kondisinya melalui platform Weverse pada 9 November. Ia menyampaikan bahwa dirinya masih dalam proses pemulihan sehingga belum dapat tampil dengan intensitas penuh.

Berdasarkan rekomendasi dokter, ia akan mengurangi koreografi, menghindari gerakan yang terlalu intens, serta mengambil waktu istirahat ketika diperlukan.

Megan juga menjelaskan bahwa dirinya perlu menjalani pemeriksaan ulang sebelum kembali mengikuti seluruh aktivitas panggung tanpa pembatasan.

Kekhawatiran penggemar muncul karena gegar otak merupakan cedera kepala yang membutuhkan perhatian selama masa pemulihan.

Sebagian penggemar mempertanyakan apakah suasana konser dengan lampu panggung terang, suara musik keras, dan teriakan penonton merupakan lingkungan yang tepat bagi Megan.

Kritik juga diarahkan kepada HYBE x Geffen Records terkait jadwal tur yang tetap berjalan ketika salah satu anggotanya masih dalam masa pemulihan.

Meski demikian, sebagian penggemar lainnya memberikan dukungan karena Megan tetap bisa berpartisipasi tanpa harus memaksakan diri mengikuti koreografi sepenuhnya.

Penampilan Megan di konser berikutnya di American Airlines Center, Dallas, pada 11 November menunjukkan perkembangan berbeda.

Ia terlihat sudah kembali berdiri dan menari bersama anggota lainnya, termasuk ketika membawakan bagian dance break lagu Pinky Up dan koreografi Hootie Frutti.

Meski demikian, Megan masih mengenakan kacamata hitam dan tetap menjalani pembatasan aktivitas sesuai rekomendasi medis. Perubahan ini membuat penggemar semakin memperhatikan perkembangan kondisinya selama rangkaian tur berlangsung.

Situasi tersebut juga kembali menyoroti tantangan yang dihadapi KATSEYE selama menjalani WILDWORLD Tour. Grup yang awalnya memiliki enam anggota ini sedang tampil dengan formasi empat orang di Amerika Utara.

Sophia Laforteza mengambil jeda aktivitas untuk fokus pada kesehatan dan kesejahteraan dirinya, sedangkan Manon Bannerman juga masih menjalani hiatus terkait kondisi kesehatannya.