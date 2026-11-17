JawaPos.com – Musisi legendaris Phil Collins tampil di hadapan publik untuk menerima pengukuhannya sebagai anggota Rock & Roll Hall of Fame dalam sebuah upacara di Los Angeles, Amerika Serikat.

Dilansir dari laman Variety pada Selasa (17/11), Dalam kesempatan tersebut, Collins turut membahas kondisi kesehatannya yang sempat mengalami berbagai komplikasi dan menyatakan bahwa dirinya kini berada dalam keadaan lebih baik.

Collins juga menepis kekhawatiran publik mengenai kondisinya dengan menegaskan bahwa dirinya masih memiliki semangat untuk berkarya dan belum ingin mengakhiri perjalanan musiknya.

Dalam pidatonya, Collins menyampaikan bahwa berbagai rumor mengenai kemungkinan dirinya kembali bernyanyi, menggelar tur, maupun merilis album baru belum sepenuhnya benar.

Collins mengungkapkan bahwa dirinya masih memiliki studio rekaman pribadi serta sejumlah rekan musisi yang dapat membantunya menghasilkan karya musik baru.

Bahkan, Collins mulai mempertimbangkan kemungkinan menggelar beberapa pertunjukan setelah berdiskusi dengan anak-anaknya dan mendapatkan kembali semangat untuk tampil di hadapan penggemar.

Sebelumnya, Collins mengungkapkan bahwa dirinya hampir meninggal dunia pada 2024 akibat komplikasi kesehatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan alkohol.

Pada awal 2026, ia juga mengungkapkan telah menjalani lima kali operasi lutut yang berdampak terhadap aktivitas dan perjalanan karier musiknya.