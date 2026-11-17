JawaPos.com – Film epik Bollywood Ramayana: Rise of a Legend berhasil menunjukkan performa positif di box office Amerika Utara dengan hampir menembus rekor sebagai film India terlaris sepanjang masa di wilayah tersebut.

Dilansir dari laman Screen Rant pada Selasa (17/11), Film yang disutradarai sekaligus ditulis bersama oleh Nitesh Tiwari, film yang diadaptasi dari kisah epik Hindu tersebut dibintangi Ranbir Kapoor sebagai Rama dan Yash sebagai Ravana.

Setelah tayang perdana pada 5 November 2026, film ini berhasil mengumpulkan USD 8,9 juta atau sekitar Rp162,7 miliar pada akhir pekan pembukaannya sehingga masuk dalam lima besar debut domestik terbaik untuk film India.

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Pada pekan kedua penayangannya, Ramayana: Rise of a Legend diproyeksikan meraih tambahan pendapatan sebesar USD 5,5 juta atau sekitar Rp100,5 miliar di box office Amerika Utara.

Pencapaian tersebut diperkirakan membuat total pendapatan domestiknya mencapai USD 24,1 juta atau sekitar Rp440,4 miliar, sekaligus mendekatkannya pada rekor Dhurandhar: The Revenge yang mengumpulkan USD 28,1 juta atau sekitar Rp513,7 miliar.

Dengan selisih sekitar USD 4 juta atau Rp73,1 miliar, film tersebut berpeluang mengambil alih posisi sebagai film India terlaris sepanjang masa di pasar Amerika Utara.

Di sisi lain, film ini mencatatkan anggaran produksi yang sangat besar, yakni sekitar USD 425 juta atau setara Rp7,77 triliun untuk dua bagian, dengan masing-masing bagian diperkirakan menghabiskan USD 212,5 juta atau Rp3,88 triliun.

Meskipun telah masuk dalam jajaran film India terlaris dunia, Ramayana: Rise of a Legend masih harus mengejar pendapatan global Dangal yang mencapai USD 305,1 juta atau sekitar Rp5,58 triliun, sementara titik impas produksinya diperkirakan berada di kisaran USD 525 juta atau Rp9,6 triliun.