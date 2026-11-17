JawaPos.com – Film Ebenezer yang dibintangi Johnny Depp berhasil menduduki posisi pertama box office Amerika Utara dengan pendapatan sebesar USD 19 juta atau sekitar Rp347,3 miliar pada akhir pekan pembukaannya.

Dilansir dari laman The Hollywood Reporter pada Selasa (17/11), Film produksi Paramount Pictures tersebut merupakan adaptasi horor dari novel klasik Charles Dickens, A Christmas Carol, yang disutradarai Ti West dan ditayangkan di 3.535 bioskop Amerika Utara.

Pencapaian tersebut sedikit berada di bawah proyeksi awal studio sebesar USD 20 juta atau sekitar Rp365,6 miliar, tetapi tetap menjadi awal yang positif bagi kembalinya Depp dalam produksi film studio berskala besar.

Dalam film tersebut, Depp memerankan Ebenezer Scrooge, seorang pria kikir yang mendapatkan kunjungan dari tiga roh untuk mengubah kehidupannya.

Film beranggaran USD 38 juta atau sekitar Rp694,6 miliar ini turut dibintangi Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, dan Ian McKellen.

Selain memperoleh pendapatan domestik sebesar USD 19 juta atau sekitar Rp 347,3 miliar, Ebenezer berhasil mengumpulkan USD 23 juta atau sekitar Rp420,4 miliar dari pasar internasional sehingga total pendapatan globalnya mencapai USD 42 juta atau sekitar Rp767,7 miliar.

Kehadiran Depp menjadi salah satu daya tarik utama film tersebut, mengingat proyek ini menandai penampilan pertamanya dalam produksi studio besar sejak Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald pada 2018.

Sambutan penonton juga terbilang positif dengan perolehan CinemaScore A- dan penilaian 4,5 dari 5 bintang berdasarkan survei PostTrak, meskipun tanggapan kritikus masih terpecah dengan skor 53 persen di Rotten Tomatoes.