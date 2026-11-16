Drama Crash 2 Bagikan Gambar, Lee Min Ki, Kwak Sun Young, dan Jisung NCT Selidiki Kecelakaan

JawaPos.com – Memiliki cerita menarik, drama Korea Crash 2 yang diperankan Jisung NCT, telah merilis potongan gambar baru menjelang penayangannya pada 16 November pukul 22.00 KST.

Dilansir dari Soompi, di musim 1, drama ini populer tahun 2024, menceritakan tentang bagaimana melakukan investigasi kejahatan lalu lintas.

Terlihat dari potongan gambar yang baru dirilis menampilkan Cha Yeon Ho (Lee Min Ki) dan Min So Hee (Kwak Sun Young) di lokasi kejadian yang tidak biasa.

Hal ini akhirnya membuat penasaran, Cha Yeon Ho tampak tidak sengaja bertemu dengan seseorang yang ia kenal di sebuah lembaga penelitian yang mereka kunjungi sebagai bagian dari penyelidikan.

Penonton bertanya-tanya mengenai hubungan orang tersebut dengan kasus pertama yang ditangani oleh tim ini.

Menariknya, potongan gambar lain juga memperlihatkan bagian dalam kendaraan yang rusak parah, mengisyaratkan situasi rumit saat kecelakaan berlangsung.

Tatapan tajam Min So Hee menyiratkan kecurigaan bahwa ini bukanlah kecelakaan biasa, yang semakin meningkatkan antisipasi terhadap perannya dalam menyelidiki kasus tersebut.

Jadi hal baru, terlihat Ji Dae Se (Jisung dari NCT), anggota termuda dalam tim sekaligus pendatang baru yang penuh semangat memegang buku.

Tim produksi berkomentar, “T.C.I., yang kini telah berkembang menjadi unit investigasi regional, menangani penyelidikan kecelakaan.”