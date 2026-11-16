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Penulis: Aulia Ramadhani
Selasa, 17 November 2026 | 05.44 WIB

Shin Min Ah, Ju Ji Hoon, Lee Jong Suk, Lee Se Young Kompak di Balik Layar The Remarried Empress

Pemeran The Remarried Empress. Sumber Foto: Soompi - Image

Pemeran The Remarried Empress. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com – Menarik antusiasme, para pemeran drama Korea The Remarried Empress terus memikat hati, tak terkecuali saat di balik layar

Dilansir dari Soompi, kisah Navier (Shin Min Ah), permaisuri sempurna dari Kekaisaran Timur yang diselingkuhi suaminya,  Kaisar Sovieshu (Ju Ji Hoon) dihadirkan di drama ini

Ia berselingkuh dengan budak pelarian bernama Rashta (Lee Se Young), yang membuat Navier merespons dengan menikahi Heinrey (Lee Jong Suk), pangeran dari Kekaisaran Barat.

Menariknya, Shin Min Ah, menunjukkan sisi lain dirinya di luar kamera dengan ekspresi jenaka sambil menggembungkan pipinya.

Ju Ji Hoon, yang memerankan Kaisar Sovieshu, tampil memikat dengan senyum percaya diri yang jenaka saat menunggang kuda.

Sementara itu, Lee Jong Suk, yang berperan sebagai Pangeran Heinrey, memancarkan pesona layaknya seorang pangeran saat memegang papan syuting (slate) di balik layar.

Tersenyum lembut dari balik tirai, Lee Se Young tampak menunjukkan sisi yang lebih tenang di lokasi syuting.

Tak ketinggalan, senyuman dari para pemeran pendukung termasuk Lee Bong Ryun, Nam Yoon Ho, dan lainnya.

Suasana tersebut semakin menonjolkan kerja sama tim yang solid serta chemistry yang kuat di antara para pemain.

Jika penasaran, The Remarried Empress menghadirkan dua episode baru setiap hari Rabu pukul 17.00 KST

Editor: Setyo Adi Nugroho
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The Remarried Empress

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