Buat Penasaran, Lee Know Anggota Stray Kids Bersiap untuk Debut Solo?

JawaPos.com – Sudah dinantikan penggemarnya, salah satu anggota boygrup Korea Stray Kids Lee Know kabarnya akan debut solo.

Dilansir dari Soompi, Senin (16/11), menurut kabar yang beredar, saat ini Lee Know tengah mengerjakan album solo pertamanya.

Mengenai konsepnya tentunya penggemar penasaran, yang dimana karya itu dijadwalkan dirilis awal tahun depan.

Selain itu, ia menyelesaikan sesi pemotretan untuk sampul album serta sebagian proses syuting video musik pada bulan Oktober lalu.

Untuk saat ini dikabarkan bahwa ia tengah melakukan tahap penyelesaian akhir untuk perilisan tersebut.

JYP Entertainment juga mengonfirmasi kabar ini kepada Dispatch dengan menyatakan, “Lee Know sedang mempersiapkan album solo dengan target perilisan pada awal tahun 2027.”

Menurut Dispatch, album tersebut diperkirakan akan dirilis pada bulan Januari, yang makin mencuri penggemar

Melalui perilisan ini, Lee Know akan menjadi anggota Stray Kids pertama yang melakukan debut solo secara resmi.

Sementara itu, Lee Know diperkirakan akan memulai wajib militernya pada kuartal pertama tahun depan.