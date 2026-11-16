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Penulis: Aulia Ramadhani
Selasa, 17 November 2026 | 05.08 WIB

Selamat! BLOW UP Milik P1Harmony Raih Posisi No. 1 Pertama di Tangga Lagu Billboard Top Album Sales

P1Harmony. Sumber Foto: Soompi - Image

P1Harmony. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com – Makin melejit di dunia musik, boygrup Korea P1Harmony menorehkan prestasi dimana karya BLOW UP masuk di Billboard Top Album Sales

Dilansir dari Soompi, Senin (16/11), mereka pun semakin membuktikan bahwa popularitas nya tak perlu diragukan

Tepatnya pada 15 November waktu setempat, Billboard mengumumkan bahwa album mini terbaru P1Harmony, BLOW UP, debut di posisi No. 1 pada tangga lagu Top Album Sales.

Posisi tersebut memiliki arti bahwa album mereka meraih  penjualan terbaik minggu ini di Amerika Serikat.

Tak hanya itu, BLOW UP merupakan album pertama P1Harmony yang berhasil menduduki puncak tangga lagu tersebut.

Memiliki pesona tersendiri, BLOW UP juga memulai debutnya di posisi No. 4 pada tangga lagu Billboard Top 200 Albums, artinya menjadi karya paling populer di Amerika Serikat.

Dengan pencapaian ini, BLOW UP menyamai rekor peringkat tertinggi P1Harmony di Billboard 200, dimana sebelumnya diraih melalui album mini UNIQUE awal tahun ini.

Menurut Luminate (sebelumnya Nielsen Music), BLOW UP mencatatkan total 45.000 unit album ekuivalen selama pekan yang berakhir pada 12 November.

Seperti yang diketahui, angka tersebut terdiri dari 43.500 penjualan album fisik/digital (penjualan album tradisional).

Album itu juga meraih 1.500 unit streaming equivalent album (SEA), yang setara dengan 1,56 juta stream audio on-demand sepanjang minggu tersebut.

Faktanya, BLOW UP menjadi album ketiga P1Harmony yang menembus 10 besar dan menjadi yang ketujuh berada di Billboard 200.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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Tags

BLOW UPbillboard top album salesp1harmonytangga lagu

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