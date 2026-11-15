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Penulis: Mustika Pertiwi
Minggu, 15 November 2026 | 23.51 WIB

'Look Back' Adaptasi Live Action Manga Populer Tatsuki Fujimoto, Tayang 18 November!

Poster look back (x @tang_kira) - Image

Poster look back (x @tang_kira)

 
JawaPos.com - Manga populer karya Tatsuki Fujimoto, 'Look Back' hadir dalam format film live action. Mengangkat kisah persahabatan dan perjuangan dua perempuan muda yang memiliki impian menjadi seniman manga. 
 
Cerita berpusat pada Fujino (Natsuki Deguchi) dan Kyomoto (Aju Makita), dua siswi dengan karakter serta kemampuan menggambar yang berbeda. Fujino dikenal percaya diri dengan karya manganya yang kerap diterbitkan di koran sekolah. Sementara itu, Kyomoto merupakan siswi tertutup yang jarang keluar rumah, tetapi memiliki kemampuan menggambar luar biasa. 
 
Kepercayaan diri Fujino mulai terusik ketika mengetahui kemampuan Kyomoto. Pertemuan keduanya kemudian menjadi awal hubungan yang dibangun melalui kecintaan terhadap manga. Meski sempat diwarnai persaingan, mereka perlahan menjalin persahabatan dan memutuskan bekerja sama mengembangkan karya. 
 
Seiring berjalannya waktu, Fujino dan Kyomoto berusaha mewujudkan impian menjadi mangaka profesional. Perjalanan tersebut berlangsung selama 13 tahun dan tidak selalu berjalan mudah. Keduanya harus menghadapi berbagai perubahan serta pilihan hidup yang turut memengaruhi hubungan mereka. 
 
Sebuah peristiwa tak terduga kemudian menguji persahabatan yang telah dibangun. Fujino dihadapkan pada kenyataan yang membuatnya kembali merenungkan perjalanan berkarya dan arti kehadiran Kyomoto dalam hidupnya. 
 
Film ini disutradarai Hirokazu Kore-eda yang turut menangani penulisan skenario dan penyuntingan. Ia dikenal melalui sejumlah karya, seperti 'Sholifters' (2018) dan ' Monster' (2023). 
 
Selain Natsuki Deguchi dan Aju Makita sebagai pemeran utama, film ini turut dibintangi Furi Nanase dan Rokka Okada yang memerankan Fujino dan Kyomoto saat masih kecil. Sejumlah pemeran lainnya antara lain Masaki Suda, Kankuro Kudo, dan Kayo Noro. 
 
'Look Back' diadaptasi dari manga one-shot karya Tatsuki Fujimoto yang diterbitkan pada 2021. Sebelumnya, cerita tersebut juga telah diangkat menjadi film anime pada 2024. 'Look Back' dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 18 November 2026. 
 
Editor: Bintang Pradewo
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Look BackTatsuki Fujimoto

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