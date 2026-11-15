Nebula Gandeng Regal untuk Rilis Film Pendek Power Trip pada Januari 2027

JawaPos.com - Film pendek Power Trip karya sutradara Patrick Willems perluas penayangannya ke ratusan bioskop di Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada.

Film berdurasi 26 menit tersebut dijadwalkan hadir di sekitar 260 lokasi bioskop mulai 8 Januari 2027. Perilisan ini menjadi langkah penting bagi Nebula untuk membawa karya kreator independen ke layar lebar sekaligus memperkenalkannya kepada lebih banyak penonton.

Mengutip laporan Deadline, Nebula bekerja sama dengan Regal untuk mendistribusikan Power Trip dalam rangkaian penayangan yang berkaitan dengan kualifikasi Oscar.

Dari total lokasi yang diumumkan, sebanyak 222 bioskop Regal akan menayangkannya di Amerika Serikat. Sementara itu, penayangan di Inggris mencakup 11 lokasi Picturehouse dan Cineworld, disertai sejumlah bioskop Landmark Cinemas di Kanada.

Sebelum perilisan luas, penonton di Inggris juga mendapat kesempatan menyaksikan pemutaran khusus pada 1 Januari 2027 di 24 lokasi Picturehouse.

Power Trip mengangkat cerita tentang seorang pengemudi layanan transportasi daring yang terlibat dalam percakapan menegangkan dengan penumpangnya.

Situasi yang awalnya tampak seperti perjalanan biasa perlahan berubah menjadi pengalaman tidak nyaman ketika interaksi keduanya semakin rumit.

Cerita tersebut mengeksplorasi dinamika kekuasaan, kecemasan ekonomi, dan hubungan antara pekerja layanan dengan pelanggan di tengah kehidupan modern.

Film ini disutradarai Patrick Willems berdasarkan naskah karya Matthew Kelly. Dua pemeran utamanya adalah Amir Arison, yang dikenal melalui serial The Blacklist, serta Julia Knitel, aktris yang pernah masuk nominasi Tony Awards lewat pertunjukan Dead Outlaw.

Sementara itu, posisi produser diisi oleh Dan Jinks, pemenang Academy Award melalui film American Beauty, bersama pendiri Nebula, Dave Wiskus.

Sebelum mendapatkan jadwal distribusi yang lebih luas, Power Trip telah melakukan pemutaran perdana dunia di TCL Chinese 6 Theatres, Hollywood, sebagai bagian dari HollyShorts Film Festival 2026.

Film tersebut juga sebelumnya menjalani penayangan di Regal Essex Crossing, New York, pada 24–30 September 2026. Rangkaian pemutaran itu menjadi bagian dari upaya Nebula memperkenalkan film pendek tersebut kepada penonton bioskop.

Melalui kerja sama dengan Regal, Nebula berharap film yang berasal dari lingkungan kreator digital dapat memperoleh ruang lebih luas dalam industri perfilman konvensional.

Dave Wiskus menyampaikan bahwa kesempatan membawa Power Trip ke bioskop bukan hanya penting bagi proyek tersebut, tetapi juga dapat membuka peluang bagi pembuat film independen lainnya.