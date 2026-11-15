10 Drama Korea Chae Soo Bin yang Wajib Ditonton Setelah Take Charge of My Heart

Strongest Deliveryman (2017) – Drama ini mengisahkan perjuangan para pekerja pengantar makanan dalam meraih kehidupan yang lebih baik. Chae Soo Bin berperan sebagai Lee Dan Ah, perempuan mandiri yang menabung demi meninggalkan Korea Selatan dan memulai hidup baru. Kehadirannya dalam kehidupan Choi Kang Soo perlahan mengubah pandangannya terhadap hubungan asmara.