10 Drama Korea Chae Soo Bin yang Wajib Ditonton Setelah Take Charge of My Heart
Chae Soo Bin (x @tang_kira)
JawaPos.com - Chae Soo Bin jadi pusat perhatian setelah membintangi serial Netflix Take Charge of My Heart. Ia berperan sebagai Na Bo Bae, seorang penulis naskah yang memiliki kemampuan menghasilkan aliran listrik setelah tersambar petir saat kecil.
Bagi penonton yang masih ingin menikmati kemampuan akting sang aktris, Allkpop merekomendasikan sepuluh drama Korea yang pernah dibintanginya.
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When the Phone Rings (2024) – Drama thriller romantis ini mempertemukan Chae Soo Bin dengan Yoo Yeon Seok. Ia berperan sebagai Hong Hee Joo, seorang penerjemah bahasa isyarat yang terjebak dalam pernikahan tanpa kehangatan. Kehidupannya berubah setelah sebuah penculikan memicu rangkaian panggilan telepon misterius.
Rookie Cops (2022) – Mengangkat kehidupan mahasiswa akademi kepolisian, serial ini menampilkan Chae Soo Bin sebagai Go Eun Kang. Ia digambarkan sebagai mahasiswi penuh semangat yang harus menghadapi kerasnya pendidikan kepolisian sekaligus dinamika hubungan dengan Wi Seung Hyun, karakter yang diperankan Kang Daniel.
I’m Not a Robot (2017–2018) – Penggemar komedi romantis wajib menyaksikan drama ini. Chae Soo Bin memainkan Jo Ji Ah, perempuan yang berpura-pura menjadi robot humanoid bernama Aji 3. Ia harus berhadapan dengan Kim Min Kyu, pria kaya yang memiliki alergi terhadap kontak fisik dengan manusia.
The Fabulous (2022) – Berlatar dunia mode Korea Selatan, drama ini mengikuti empat sahabat yang berjuang mengejar karier dan menghadapi persoalan asmara. Chae Soo Bin berperan sebagai Pyo Ji Eun, seorang manajer hubungan masyarakat untuk merek-merek mewah yang berusaha menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadinya.
A Piece of Your Mind (2020) – Drama bernuansa melankolis ini berkisah tentang programmer kecerdasan buatan yang masih terikat dengan kenangan masa lalu. Chae Soo Bin memerankan Han Seo Woo, seorang teknisi rekaman musik klasik yang memiliki pandangan hidup optimistis. Pertemuannya dengan Moon Ha Won perlahan menghadirkan kedekatan emosional.
The Rebel (2017) – Beralih ke genre sejarah, Chae Soo Bin tampil sebagai Song Ga Ryung dalam kisah Hong Gil Dong, sosok yang melawan ketidakadilan pada masa pemerintahan Raja Yeonsangun. Karakter Ga Ryung memiliki peran penting dalam perjalanan hidup sang tokoh utama.
Strongest Deliveryman (2017) – Drama ini mengisahkan perjuangan para pekerja pengantar makanan dalam meraih kehidupan yang lebih baik. Chae Soo Bin berperan sebagai Lee Dan Ah, perempuan mandiri yang menabung demi meninggalkan Korea Selatan dan memulai hidup baru. Kehadirannya dalam kehidupan Choi Kang Soo perlahan mengubah pandangannya terhadap hubungan asmara.
Where the Stars Land (2018) – Berlatar Bandara Internasional Incheon, drama romantis ini mengikuti kehidupan para pekerja bandara. Chae Soo Bin memainkan Han Yeo Reum, petugas layanan penumpang yang berusaha membuktikan kemampuannya meski kerap mengalami berbagai kejadian tidak terduga.
My Catman – Dalam drama ini, Chae Soo Bin berperan sebagai Mi Oh, perempuan yang terlibat dalam kisah cinta segitiga dengan Ji Baek dan Jung Ho Yeon. Ceritanya menawarkan dinamika romansa yang berbeda dari sejumlah drama populer sang aktris.
Love in the Moonlight (2016) – Drama sejarah yang dibintangi Park Bo Gum dan Kim You Jung ini menjadi salah satu karya awal Chae Soo Bin. Ia memerankan Jo Ha Yeon, putri seorang pejabat berpengaruh yang dipilih menjadi calon putri mahkota. Harapannya untuk mendapatkan cinta sang pangeran menghadapi kenyataan ketika hati Lee Yeong justru tertuju kepada Hong Ra On.
Deretan drama tersebut memperlihatkan kemampuan Chae Soo Bin menjelajahi berbagai karakter dan genre, mulai dari komedi romantis, kisah kehidupan kampus, hingga thriller penuh misteri.
Penonton yang menyukai penampilannya dalam Take Charge of My Heart bisa menjadikan daftar ini sebagai referensi untuk mengenal lebih jauh perjalanan karier sang aktris.
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