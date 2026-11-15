Hangyeom OMEGA X Debut Solo dengan Single Album Perdana 0,1

JawaPos.com - Hangyeom OMEGA X buka babak baru dalam perjalanan musiknya dengan meluncurkan single album solo perdana berjudul 0,1. Seperti diberitakan Allkpop, album tersebut dirilis pada 10 November, tidak lama setelah sang idol menyelesaikan kewajiban wajib militernya.

Kehadiran karya ini sekaligus menjadi momen spesial bagi Hangyeom untuk kembali menyapa penggemar yang telah lama menantikan aktivitasnya.

Album 0,1 berisi dua lagu, yakni “MIS2 U” sebagai lagu utama dan “Thinking of You (Narration. MISEO).” Menariknya, Hangyeom turut terlibat langsung dalam penulisan kedua lagu tersebut serta proses komposisi album.

Ia ingin menyampaikan perasaan bahagia karena bisa kembali bertemu penggemar, sekaligus mengungkapkan rasa terima kasih kepada FOR X yang telah setia menunggunya.

Lewat album ini, Hangyeom juga ingin memperlihatkan identitas musikal yang lebih personal. Ia mengungkapkan bahwa perilisan solo pertamanya terasa istimewa karena menjadi kesempatan untuk menuangkan kisah dan warna musiknya sendiri.

Judul 0,1 pun memiliki makna khusus, yaitu menggambarkan waktu berharga yang telah ia lalui bersama penggemar serta janji untuk terus bersama dalam perjalanan kariernya.

Dari segi musikalitas, “MIS2 U” hadir sebagai lagu rock yang menggambarkan kebahagiaan sebuah pertemuan kembali setelah lama terpisah.

Sementara itu, “Thinking of You (Narration. MISEO)” menawarkan nuansa indie pop dengan cerita tentang kenangan pahit manis dan perasaan yang masih tertinggal setelah perpisahan.

Lagu kedua tersebut juga mencerminkan pengalaman Hangyeom ketika harus berjauhan dari para penggemarnya.

Selain memperkenalkan album solo, Hangyeom turut mengumumkan nama tambahan untuk aktivitas penampilannya, yaitu WAVVY. Nama tersebut menggambarkan semangatnya dalam menghadapi berbagai gelombang dan tantangan kehidupan sembari menemukan jalan baru.

Untuk merayakan perilisan 0,1, ia juga dijadwalkan menggelar acara busking spesial bertajuk HANGYEOM's MIS2 U : [0,1] Invitation di Seoul pada 15 November 2026.

Sebelum bergabung dengan OMEGA X pada 2021, Hangyeom lebih dahulu dikenal sebagai anggota Seven O'Clock dan berhasil menempati peringkat keenam dalam program survival MIXNINE. Ia juga memiliki kemampuan dalam rap, menari, menulis lagu, dan komposisi musik.