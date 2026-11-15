Dokumenter NAZA Tembus 1,5 Juta Penonton di 47 Wilayah, Jadi Salah Satu Film Dokumenter Terlaris 202

JawaPos.com - Film dokumenter NAZA catat pencapaian besar di bioskop internasional dengan menarik lebih dari 1,5 juta penonton sejak dirilis pada September 2026.

Karya yang mengangkat isu kekerasan terhadap warga sipil di Gaza tersebut telah menjangkau 47 wilayah di berbagai negara. Pencapaian ini menjadikannya salah satu film dokumenter dengan jumlah penonton bioskop tertinggi sepanjang 2026.

Mengutip laporan Deadline, data yang dihimpun oleh pihak produser The Guardian dan JW Films menunjukkan bahwa NAZA telah ditonton oleh 1.547.033 orang hingga 6 November.

Film ini juga menghasilkan pendapatan internasional sebesar 13,5 juta dolar AS, belum termasuk pasar Amerika Serikat yang telah meraup lebih dari 1 juta dolar AS.

Angka tersebut memperlihatkan besarnya perhatian penonton terhadap dokumenter yang membahas konflik dan kehidupan warga sipil di Gaza.

Disutradarai oleh Yuval Abraham dan Rachel Szor, NAZA merupakan film investigatif yang dibangun berdasarkan wawancara dengan 24 mantan maupun anggota intelijen dan tentara Israel.

Dokumenter ini menyoroti penggunaan teknologi kecerdasan buatan, pengawasan telepon, serta sistem penilaian untuk mengidentifikasi target militer di Gaza.

Temuan dan kesaksian yang ditampilkan dalam film menjadi dasar pembahasan mengenai proses penentuan sasaran serta dampaknya terhadap warga sipil dan keluarga mereka.

Italia menjadi pasar terbesar bagi film tersebut dengan 717.517 tiket penonton. Jumlah itu menempatkan NAZA sebagai dokumenter terlaris ketiga sepanjang masa di bioskop Italia, berada di belakang Fahrenheit 9/11 dan The March of the Penguins.

Film ini juga memperoleh sambutan di sejumlah wilayah lain, termasuk Inggris dan Irlandia dengan lebih dari 102 ribu penonton, serta kawasan Benelux yang mencatat sekitar 132 ribu penonton.

Di Prancis, NAZA berhasil menarik lebih dari 82 ribu penonton meskipun hanya diputar selama dua hari dalam rangkaian pemutaran khusus.

Sementara itu, jumlah penonton di Jerman mencapai lebih dari 83 ribu orang. Di Amerika Serikat dan Kanada, film tersebut telah mencatat 83.673 tiket hingga 6 November.

Perusahaan distribusi Neon kemudian bergabung pada akhir Oktober untuk membantu memperluas jangkauan penayangannya di pasar Amerika Utara.

Sebelum mencatat pencapaian di bioskop, NAZA lebih dulu mendapat perhatian di Festival Film Venesia pada September 2026 dan membawa pulang Special Jury Prize.

Film ini juga memperoleh sejumlah penghargaan lain, termasuk Critics' Choice untuk kategori dokumenter politik terbaik. Yuval Abraham dan Rachel Szor sebelumnya dikenal sebagai sutradara dokumenter pemenang Oscar No Other Land.