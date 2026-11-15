6 Rekomendasi Drama China tentang Perempuan Mandiri yang Berjuang Membangun Karier

JawaPos.com - Drama China tidak selalu menjadikan kisah percintaan sebagai daya tarik utama. Sejumlah serial justru menghadirkan perjalanan perempuan dalam menghadapi persaingan pekerjaan, diskriminasi gender, tekanan sosial, hingga perjuangan membangun bisnis sendiri.

Melalui artikel yang diterbitkan pada 9 November 2026, Soompi merangkum enam drama china yang menampilkan karakter perempuan ambisius dan berani menentukan jalan hidupnya.

Menariknya, setiap drama menawarkan sudut pandang berbeda mengenai kemandirian, kesuksesan, serta keseimbangan antara karier dan kehidupan pribadi.

1. The Rational Life

Dibintangi Qin Lan dan Dylan Wang, The Rational Life mengikuti perjalanan Shen Ruo Xin, seorang manajer senior di departemen hukum perusahaan otomotif.

Meski memiliki pengalaman dan kemampuan profesional, ia kerap menghadapi diskriminasi gender serta tekanan untuk segera menikah karena usianya yang memasuki pertengahan 30-an.

Kehidupannya mulai berubah setelah bertemu Qi Xiao, seorang intern yang memiliki kepribadian hangat dan optimistis. Drama ini menyoroti perjuangan perempuan untuk mempertahankan karier sekaligus menentukan kebahagiaan tanpa harus mengikuti standar masyarakat.

2. Nothing But Thirty

Mengambil latar kehidupan masyarakat Shanghai, Nothing But Thirty menceritakan perjalanan tiga perempuan yang menghadapi berbagai persoalan ketika memasuki usia 30 tahun.

Wang Man Ni (Maggie Jiang) merupakan pekerja ritel mewah yang ingin meningkatkan taraf hidupnya, Gu Jia (Tong Yao) adalah perempuan cerdas yang ikut mengelola bisnis kembang api keluarganya, sedangkan Zhong Xiao Qin (Mao Xiao Tong) mulai mempertanyakan pilihan hidup setelah mengalami masalah pernikahan.

Ketiganya memiliki perjalanan berbeda, tetapi sama-sama belajar menghadapi kegagalan, memperjuangkan kemandirian finansial, dan menemukan arti kesuksesan.

3. Irreplaceable

Irreplaceable menghadirkan Zhao Jin Mai sebagai Xu Chi, perempuan muda yang bertekad membuktikan kemampuannya di industri konsultasi yang penuh persaingan.

Berbekal kecerdasan dan ambisi besar, ia berusaha membangun reputasi agar keberadaannya tidak mudah tergantikan. Perjalanannya semakin menarik setelah bertemu Ye Xin Zhi (Wei Da Xun), konsultan berpengalaman yang memiliki pengalaman pahit akibat pengkhianatan mantan atasannya.

Hubungan profesional keduanya berkembang di tengah persaingan kantor, ambisi pribadi, dan kemungkinan munculnya perasaan romantis.

4. As Beautiful As You

Dibintangi Tan Song Yun dan Xu Kai, As Beautiful As You mengisahkan Ji Xing, seorang profesional di bidang teknologi yang merasa ruang geraknya terlalu terbatas di tempat kerja. Ia akhirnya memutuskan keluar dan membangun perusahaan rintisan di sektor teknologi medis.

Keputusan tersebut bukan perjalanan mudah karena Ji Xing harus menghadapi berbagai kegagalan, tantangan bisnis, serta ketidakpastian dalam mengembangkan usahanya. Kehadiran Han Ting (Xu Kai), seorang investor yang kemudian menjadi mitra profesionalnya, memberikan warna tersendiri.

Meski romansa hadir dalam cerita, ambisi Ji Xing untuk sukses dengan kemampuannya sendiri tetap menjadi fokus utama.

5. Love Has Fireworks

Love Has Fireworks mengikuti kisah Qian Fei (Wang Chu Ran), seorang profesional di bidang perbankan investasi yang awalnya merasa masa depannya berjalan sesuai rencana. Namun, kehidupannya berubah setelah tunangannya meninggalkan dirinya demi perempuan lain.

Selain menghadapi patah hati, Qian Fei juga harus memikirkan cicilan rumah dan kondisi keuangannya. Situasi semakin menarik ketika ia menyewakan kamar kepada Li Yi Fei (Tan Jian Ci), seorang profesional perbankan dari keluarga kaya.

Pertemuan mereka yang awalnya dipenuhi perbedaan karakter perlahan berkembang menjadi hubungan yang lebih dekat. Drama ini menggambarkan bahwa kegagalan dalam kehidupan pribadi bukan akhir dari perjalanan seseorang.

6. She and Her Perfect Husband

Drama yang dibintangi Yang Mi dan Xu Kai ini mengangkat kehidupan Qin Shi, seorang pengacara ambisius yang ingin mengembangkan kariernya di firma hukum ternama.

Masalah muncul ketika perusahaan tersebut menetapkan status menikah sebagai salah satu persyaratan bagi kandidat pengacara. Tanpa sepengetahuannya, sang kakak telah mengarang cerita bahwa Qin Shi sudah memiliki suami.

Situasi semakin rumit ketika ia bertemu Yang Hua (Xu Kai), pria mandiri secara finansial yang akhirnya terlibat dalam pernikahan pura-pura dengannya.