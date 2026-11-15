Netflix Rilis Teaser Perdana Tantara, Song Hye Kyo dan Gong Yoo Siap Bersaing di Industri Musik

JawaPos.com - Netflix hadirkan drama yang menarik perhatian penggemar melalui serial terbaru berjudul Tantara.

Drama yang sebelumnya dikenal dengan judul Show Business ini mempertemukan dua aktor ternama, Song Hye Kyo dan Gong Yoo, dalam sebuah cerita berlatar industri hiburan Korea Selatan.

Pada 13 November 2026, Netflix merilis poster teaser dan trailer perdana sekaligus mengumumkan strategi penayangan serial tersebut dalam tiga bagian. Informasi ini dikutip dari laporan Zapzee.

Tantara memiliki total 22 episode yang akan dirilis secara bertahap mulai 11 Desember 2026. Delapan episode pertama dijadwalkan tayang pada 11 Desember, kemudian episode 9 hingga 15 menyusul pada 18 Desember. Sementara itu, tujuh episode terakhir akan tersedia pada 25 Desember 2026.

Strategi perilisan mingguan ini membuat penonton dapat mengikuti perjalanan karakter secara bertahap hingga menjelang akhir tahun.

Mengambil latar industri hiburan Korea Selatan pada era 1960-an hingga 1980-an, Tantara mengisahkan sekelompok orang yang berasal dari kehidupan sederhana dan berjuang meraih kesuksesan.

Cerita berpusat pada Min Ja yang diperankan Song Hye Kyo dan Dong Gu yang dimainkan Gong Yoo. Keduanya merupakan sahabat sejak kecil yang telah melewati berbagai kesulitan hidup.

Setelah menemukan Min Hui, seorang penyanyi muda berbakat yang diperankan Seolhyun, mereka memutuskan memasuki industri rekaman demi membangun masa depan yang lebih baik.

Perjalanan mereka tidak selalu berjalan mulus. Ambisi Min Hui untuk meraih popularitas perlahan memengaruhi hubungannya dengan Min Ja.

Persaingan di industri musik juga semakin rumit dengan kehadiran Seok Gil Yeo yang diperankan Cha Seung Won, seorang komposer sukses pada masanya. Konflik ambisi, persahabatan, dan perjuangan meraih impian menjadi daya tarik utama yang ditampilkan dalam trailer perdana.

Drama ini ditulis oleh Noh Hee Kyung, sosok di balik sejumlah karya populer seperti Our Blues dan It's Okay, That's Love. Sementara itu, kursi sutradara dipercayakan kepada Lee Yoon Jung yang sebelumnya dikenal melalui drama Coffee Prince.

Perpaduan jajaran pemain populer dan tim produksi berpengalaman membuat Tantara menjadi salah satu drama Korea Netflix yang patut dinantikan pada Desember 2026.

Dengan cerita yang mengangkat perjalanan industri musik Korea pada masa lampau, Tantara menawarkan kisah tentang ambisi, pengorbanan, dan persaingan di balik gemerlap dunia hiburan.